La constante subida del gasoil asfixia al sector del transporte

Aumentan los repartidores en las ciudades

Al menos un 50% del negocio de transporte lo produce el comercio electrónico, por eso los transportistas «han dejado de hacer 100 repartos a empresas para hacer mil a particulares», explicó Perezcarro, para quien la evolución del sector solo apunta en una dirección: una regulación que no corte las alas a la distribución urbana y que no la penalice con «carriles bici» o «sin poder entrar al centro». El aumento de este tipo de repartos no implica, sin embargo, un crecimiento de las empresas que los realizan, «cada vez son menos las filiales que se dedican a la distribución urbana, pero las que lo hacen, cada vez son más grandes». Froet no tiene datos concretos del crecimiento de este tipo de transporte en la Región, pero asegura que, a pesar de que el sector se nutre de la exportación hortofructícola -teniendo un total de 8.500 vehículos frigoríficos-, la actividad que más aumenta es la de los vehículos ligeros, de menos de 2.000 kilos, que no requieren autorización para hacer repartos, como las furgonetas.

La demanda que no logran paliar es la de conductores para el transporte internacional, «que a pesar de que cobran más, es una profesión muy sacrificada, para la que cuesta mucho encontrar gente dispuesta».