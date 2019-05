La constante subida del gasoil asfixia al sector del transporte A la derecha, el secretario general de Froet, Manuelperezcarro. / Guillermo Carrión / AGM La Froet reclama a Fomento una batería de medidas para compensar el aumento de los costes, que podrían provocar un «'crack'» en su actividad si siguen alejándose de los precios MARTA SEMITIEL Martes, 21 mayo 2019, 17:22

Muchas son las preocupaciones que azotan al sector del transporte regional, pero ninguna tan acuciante como la incesante subida de los precios del combustible, que ha hecho que los costes de su actividad se alejen «cada vez más y cada vez más rápido» de los precios que cobran por sus servicios. Desde 2016, la horquilla que separa los costes de los precios sigue aumentando de forma exponencial. En estos momentos, el coste de mantener la actividad está un 10% por encima del importe que se paga por la misma. Y el precio del gasoil no parece que vaya a frenar su alza. De continuar por este camino, «la situación podría provocar un 'crack' en nuestra actividad, y es algo que no podemos consentir», explicó ayer Manuel Perezcarro, secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet).

Este escenario, unido a otros problemas que atraviesa el sector, ha provocado que la Froet se haya sentado, junto a otros organismos nacionales de transportistas, en una mesa con representantes del Ministerio de Fomento para encontrar posibles soluciones. El incumplimiento de los plazos de pago, de 30 días, por parte de los cargadores, y las subastas a la baja no reguladas, son otros de los hándicaps de la profesión desde los que se quejan desde Froet. «Tenemos más dificultades de las que teníamos durante la crisis económica», confesó Perezcarro.

Las peticiones

Entre las peticiones del sector, que podrían aglutinarse en una batería de medidas con el objetivo de facilitar el ejercicio de su actividad, figura en primer lugar la demanda de una cláusula contractual que permita variar los precios de transporte en función del costo del combustible. «Nos preocupa mucho que siga subiendo y no poder hacer nada», manifestó el secretario general de Froet.

La abolición de las restricciones de circulación sería otra de esas demandas, «ya que en algunos casos nos obligan a hacer desvíos por carretera nacional e incluso tenemos que pasar el destino de descarga y luego volver. Queremos poder elegir esos desvíos de forma voluntaria». En relación con las imposiciones que sufre el sector, Perrezcarro también manifestó su preocupación por las condiciones en las que se ven obligados a operar en ciertas ciudades, como Madrid, «donde se impide la circulación por ciertas zonas».

Estas decisiones municipales parten, según cree el sector del transporte, porque «se pretende reducir las emisiones de CO2, pero el problema es que necesitamos una regulación que no restrinja la distribución urbana, que no nos penalice. Porque parece que cuando se habla de recortar la contaminación, todo recae siempre en el mismo sector, que es el nuestro». Además, otra problemática que está encontrando el transporte en las ciudades es que, según dijo, «los carriles bici están anulando muchas zonas de carga y descarga. Se trata de hacer compatible la sostenibilidad con el sistema de circulación, no de poner cada vez más obstáculos siempre a los mismos», denunció.

La exportación como base

En cuanto al 'Brexit' y las consecuencias que podría suponer al sector del transporte en la Región, Perezcarro manifestó que los transportistas «siguen preocupados», pero que se seguirá operando con normalidad hasta que «todo se defina un poco más». En cualquier caso, lo que más podría perjudicarles sería «el colapso aduanero».

A pesar de las limitaciones del sector, el transporte regional exporta casi tres millones de toneladas los quince que salen de España cada año, según confirmó Perezcarro. En cuanto al valor de las exportaciones de los productos hortofrutícolas en fresco y elaborados, en 2018 sumaron 15.933 millones de euros en el conjunto del país, de los que 3.035 millones de euros corresponden a la Región, lo que supone el 19% del total, una cifra que se mantiene más o menos igual a la de años anteriores. Sobre los incidentes de chalecos amarillos que varios transportistas murcianos sufrieron a finales de año, el secretario general de Froet aseguró que, «gracias a enero y febrero, que se incrementaron los viajes, hemos podido compensar lo que perdimos», concluyó.