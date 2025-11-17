La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El sector hortofrutícola regional vive en una constante renovación de frutas y hortalizas para mantenerse líder

Conservar el sabor y el atractivo de sus productos es fundamental para rivalizar en los mercados nacionales y europeos, cada vez más competitivos en precios y en hábitos de consumo saludables

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:21

El consumo de las lechugas bicolores no termina de despegar, mientras que la repolladas y su variedad iceberg ganan mercado en Francia, Reino Unido ... y Noruega. Por su parte, el apio abandera los cultivos menores con una producción en aumento. Asimismo, se acentúa el trasvase de cultivos de melón a sandía, con una tendencia al alza de la variedad Dumara (ovalada). Al tiempo que se dispara el consumo de sandía cortada en tienda. El tomate en rama compite con el cherry en un sector que ya ha tocado fondo y empieza a estabilizarse. Junto a esto, el consumo de brócoli es brutal; mientras que la alcachofa se configura como un gran producto 'gourmet'. Unido a lo anterior, las empresas de Proexport están inmersas en muchos proyectos de promoción del consumo como +Brócoli o Alcachofa de España. Son botones de muestra de cómo innova el sector hortofrutícola regional para mantener el sabor y el atractivo de sus productos, así como el liderazgo en los mercados nacionales y europeos, cada vez más competitivos en precios y en hábitos de consumo saludables.

