El Consorcio indemnizará a nueve viviendas de Lorca afectadas por los seísmos de 2011 Lorca Domingo, 14 abril 2019

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar 31.000 euros a una comunidad de propietarios por los daños que sufrieron nueve viviendas en los terremotos de Lorca de mayo de 2011. La sentencia estima así el recurso contra la dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, que en julio de 2018 desestimó la demanda de los vecinos. Señala la Audiencia que los apelantes reiteraron su derecho a ser resarcidos por los perjuicios, que no habían sido contemplados en un acuerdo suscrito en 2015. El juzgado expuso, al desestimar su demanda, que no cabía estimarla porque la comunidad de propietarios iba contra sus propios actos, ya que había firmado el informe que no incluía a las viviendas entre las afectadas por los seísmos.