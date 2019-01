«Considero que en esta sociedad lo estamos haciendo realmente mal» María del Pilar Herrero. / lv La escritora María del Pilar Herrero presenta su libro 'Una realidad ficticia' este sábado MINERVA PIÑERO Jueves, 24 enero 2019, 08:08

En los capítulos que conforman 'Una realidad ficticia', la última novela publicada por María del Pilar Herrero (Murcia, 1993), aparecen diferentes personajes que describen la realidad -más o menos cruda, según la voz de cada protagonista- en la que se encuentran. «Iba a ser una historia de amor, pero ha terminado convirtiéndose en una crítica social», asegura la autora, quien este sábado presentará su libro en el centro social El Casino, en Alquerías, a las 17.30 horas. «Iba a ser sobre el amor y acabó siendo todo lo contrario», apunta.

-¿Por qué 'Una realidad ficticia'?

-Porque trato temas reales, como son los robos de bebés, pero no he escrito ningún caso en concreto que haya cogido de la realidad.

-¿Cómo se le ocurrió escribir sobre este tema?

-Se me ocurrió porque los casos que habían descubierto de niños robados me llamaron la atención, así que empecé a buscar información. Después, encontré varios libros en los que se hablaba del tema. Esta es la razón por la que la he titulado así.

Después de publicarla, lo que sí es real es que muchas personas que se han sentido identificadas han contactado conmigo para explicarme sus historias. Me he documentado, pero no me esperaba que el resultado fuera tan cierto. Me enorgullece que muchas madres o padres que han sufrido las consecuencias de los robos de bebés hayan contactado para darme las gracias por contar sus historias de una forma tan natural, tan cercana.

-¿Qué considera que le diferencia como escritora?

-Siempre he pensado que mi misión es dar voz a la gente que no puede hablar. Siempre meto de fondo alguna crítica social; me gusta hablar de temas que aparentemente no se pueden decir en voz alta. Considero que hay ciertos temas que deberían dejar de ser un tabú, como es el robo de bebés. Mientras sigamos ocultándolo, quedarán madres y niños que no se sientan cómodos hablando de este tema y que tengan que pasar vergüenza o sufrir 'bullying'. Aquí, en la Región, hay más de 47 casos de robos. Y lo sé porque, al acabar el libro, la gente se fue acercando a mí.

-Asegura, además, que escribe sobre el marketing social. ¿A qué se refiere?

-Sí; también lo critico. En el libro, aparece una escritora que cuenta su experiencia desde fuera. Una vez que convive con indigentes, observa cómo cambia todo. Ahí es cuando toco el tema del marketing. Hago referencia, por ejemplo, al hecho de que los supermercados siempre tiran muchos productos que, aunque se encuentren en buen estado, los tiran por las fechas de la supuesta caducidad que les ponen. Se suponen que dejan de valer, pero realmente no es así. Esos alimentos podrían ser válidos otra semana más o incluso más tiempo. Se tiran, en definitiva, por el marketing. Considero que la sociedad lo está haciendo realmente mal. Hay un capítulo en el que describo algo parecido. Aparecen dos mujeres

-¿Y qué les ocurre?

-A horas tempranas, ellas acuden al supermercado de unos grandes almacenes a pedir los alimentos caducados. Al llegar, las rechazan. Y ellas se dan cuenta de que, con todo lo que acaba en las plantas de reciclaje y con la cantidad de comida que se tira, las dos podrían haberse alimentado durante dos días.

-¿Qué otros personajes aparecen?

-Un niño, un anciano, una anciana, unos padres biológicos, los padres que compran a la niña, un doctor, unos agentes de comisaría... En total, los personajes principales son seis.

-¿Habrá una segunda parte?

-Sí. Y también habrá una tercera, ya que esta novela es la primera de una trilogía. 'Mariam', de hecho, será el título de la segunda parte, un libro que espero publicar el año que viene. En ella, volveré al pasado de varios personajes y contaré todo lo que les pasa hasta llegar al presente. En la tercera parte abordaré el futuro. Será un bucle en el tiempo.

-¿Qué lectura recomendaría?

-No tengo favoritismos, pero lo cierto es que Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, me gusta muchísimo; sus mensajes son fuertes y directos. Por otra parte, una novela que me sorprendió muchísimo es 'Donde los árboles cantan', de Laura Gallego. En cuanto a novela histórica, recomendaría 'La librería del callejón'. Cuenta una historia interesante de una forma que es muy fácil de leer.