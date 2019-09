UGT considera «irrisorio» el número de interinos propuestos por Educación para este curso Imagen de archivo de una protesta de los interinos. / Alfonso Durán / AGM La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos recuerda seguirá votando en contra de la Orden de Recursos Humanos hasta que no haya una disminución de la carga lectiva de los docentes EP Lunes, 2 septiembre 2019, 17:06

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Región de Murcia considera «irrisorio» el número de plazas para elegir por los interinos anunciadas por la Consejería de Educación en el curso 2019-2020.

FeSP-UGT, tras conversaciones mantenidas con distintos centros educativos, señaló este lunes que no están todas las plazas que a la postre saldrán, lo que va en detrimento de los docentes interinos que se sitúan en los primeros puestos de la lista.

Por ello, el sindicato ha solicitado una reunión urgente, a partir de la cual, aquellos docentes que estén obligados a pedir y que se les conceda una plaza a tiempo parcial puedan completar las mismas en los siguientes actos.

En este orden de cosas, FeSP-UGT recuerda que ya votó, y volverá a votar, en contra de la Orden de Recursos Humanos hasta que no haya una disminución de la carga lectiva del conjunto de docentes, así como en las ratios de los centros. Por último, señaló que FeSP-UGT está totalmente en contra de que este lunes los centros no dispongan de todos los docentes necesarios «por la dejadez de la Consejería y porque no han salido el conjunto de plazas reales necesarias».