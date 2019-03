El Consejo de Ministros permite firmar el convenio para soterrar, a falta de pactar la financiación Las espadas siguen en alto: López Miras dice que habrá acuerdo «siempre que sea legal» y Conesa le apremia para que Adif pueda adjudicar las obras M. BUITRAGO / EP Murcia Sábado, 23 marzo 2019, 11:34

Las obras del soterramiento para la llegada del AVE a Murcia volvieron ayer a la mesa del Consejo de Ministros, que autorizó a Adif para que suscriba la adenda que modifica el convenio basado en el protocolo del año 2006. El Gobierno central no aprobó ningún borrador porque aún no existe acuerdo entre las administraciones implicadas, como avanzó este viernes 'La Verdad'. Existen discrepancias entre Adif y el Gobierno regional sobre la fórmula para financiar las obras. Adif, como socio mayoritario, quiere aplicar un sistema de pago que vulnera la ley regional de Hacienda, como advierte el Ejecutivo autonómico.

Las espadas siguen en alto. El presidente López Miras manifestó ayer que habrá acuerdo para las fases pendientes del soterramiento «siempre que sea legal». Mientras que el delegado del Gobierno, Diego Conesa, puso deberes a la Comunidad y al Ayuntamiento de Murcia para que ratifiquen el convenio la semana que viene, con el fin de que Adif pueda adjudicar las obras el día 28.

EL CONTENIDO uSoterramiento 7.040 metros, incluyendo las rampas, desde Los Garres hasta Nonduermas. La primera fase está en ejecución y hay que adjudicar la siguiente. uTerrenos El Consejo de Ministros autoriza a la Sociedad Murcia Alta Velocidad a vender los terrenos de Adif liberados en la zona para obtener plusvalías y financiar parte de las obras. uIntermodalidad Nueva estación para trenes y autobuses. Urbanización Mejora del espacio urbano en los barrios afectados.

Venta de terrenos

El Gobierno central da luz verde para vender terrenos de Adif y sacar plusvalías para costear parte de las obras

El Consejo de Ministros autorizó la suscripción de la adenda para completar el soterramiento del ferrocarril en la capital murciana. Permitirá establecer los mecanismos de colaboración adecuados para la ejecución de las actuaciones necesarias, además de proceder a la actualización de los compromisos adquiridos en el convenio de 2006. Por lo tanto, incluirá también los pactos y acuerdos alcanzados por las partes desde la suscripción de dicho documento hasta la actualidad.

El documento modificado plasmará el compromiso de los socios de la Sociedad Murcia Alta Velocidad y actualizará los costes estimados. Además, permitirá proceder a la venta de terrenos titularidad de la Sociedad resultantes de la desafectación del uso ferroviario y transmitidos por sus accionistas, aplicando las plusvalías a la financiación de las actuaciones. Incluye la integración del corredor ferroviario en su entorno urbano -desde el núcleo urbano de Nonduermas hasta el paso a nivel de Senda de los Garres, en un ámbito total de 7,04 kilómetros- para permeabilizar el actual trazado y liberar el suelo necesario para la realización de la operación urbanística.

Bus y tren

El proyecto contempla, asimismo, la sustitución de la actual estación de Murcia-El Carmen por una intermodal capaz de atender en condiciones adecuadas el previsible crecimiento de los servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la integración de la traza ferroviaria en la zona de la propia estación. Asimismo, incluye la potenciación de la intermodalidad de la futura estación mediante la construcción de una terminal de autobuses.

Finalmente, prevé la realización de las actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución de la actuación urbanística, así como su evaluación económica-financiera, de forma que se conjuguen los objetivos de mejora del espacio urbano con el aprovechamiento de las plusvalías generadas por la venta de suelo.

Adif ya está acometiendo la primera fase del soterramiento entre Los Garres y Santiago el Mayor, y está pendiente de adjudicar la siguiente fase hasta Nonduermas, que incluye la entrada del AVE soterrado en la estación. Según el Gobierno regional, desde el protocolo del año 2006 aún no se ha firmado el convenio, que es el que tiene fuerza jurídica. En puridad, la adenda no puede modificar un convenio que no existe. Esto no ha impedido que Adif haya licitado y adjudicado obras durante estos años, como la primera fase del soterramiento, a través de acuerdos puntuales. Este comportamiento es lo que ha llevado al Gobierno regional a proponer a Adif que adjudique las obras pendientes sin más dilación, como hacía con anterioridad. No obstante, la empresa estatal señala que no puede hacerlo sin tener cerrado el convenio.

Conesa dicta los deberes

Diego Conesa explicó la hoja de ruta: el próximo miércoles se celebra en Madrid el consejo de Murcia Alta Velocidad, «donde las tres administraciones deben llevar sus deberes hechos para que el día 28 el Consejo General de Adif apruebe la adjudicación de las obras», informó el PSRM en una nota.

Conesa dijo que el Consejo de Ministros ha hecho su parte; y que faltan la Comunidad y el Ayuntamiento, que deben aprobar el convenio antes del miércoles por la tarde. Indicó que ambos conocen desde principios de año sus obligaciones económicas. «Quiero pensar y entiendo que están por seguir agilizando las obras. Espero que todos tengan los deberes hechos», recalcó.