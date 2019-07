El Consejo Jurídico evita indemnizar con 41.000 euros a una paciente con un cáncer de pecho EFE MURCIA. Martes, 23 julio 2019, 08:01

El Consejo Jurídico de la Región ha informado en contra de estimar la reclamación de una paciente que pidió una indemnización de casi 41.000 euros a la Consejería de Salud al asegurar que había sufrido un error de diagnóstico. El dictamen señala que en mayo de 2014 esta mujer presentó una reclamación en la que afirmaba que no se le había detectado a tiempo el carcinoma que padecía en una mama, lo que conllevó una demora en su tratamiento. Finalmente, se le realizó una mastectomía, con reconstrucción del pecho y colocación de prótesis.

El instructor del expediente propuso desestimar la reclamación, decisión que es compartida por el CJRM. Señala este órgano que la paciente no ha logrado demostrado que hubiera un error de diagnóstico ni demora en el tratamiento. Y concluye que no cabe exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración al no haberse demostrado la relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el anormal funcionamiento de los servicios públicos.