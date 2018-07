Los consejeros del PP abandonan la Conferencia Sectorial de Educación Martínez-Cacha (dcha), en un encuentro con la ministra Celáa. / Efe La murciana Adela Martínez-Cachá critica las formas de convocatoria, carente de información respecto a los asuntos a tratar, y acusa al Ministerio de querer imponer medidas «sin financiación extra» F. CARRERES / EP Lunes, 30 julio 2018, 16:00

Los cinco consejeros de Educación del Partido Popular, incluida de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cachá, abandonaron este lunes la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para explicar a las comunidades autónomas cómo revertirá el decreto de recortes educativo del PP porque «deja al pie de los caballos» a las comunidades respecto al gasto para realizar esos cambios.

Adela Martínez-Cachá criticó las formas de convocatoria, ya que los gobiernos autonómicos no han tenido suficiente tiempo para saber lo que iban a tratar y no les informaron de que iba a haber una votación a pesar de que lo habían preguntado. No obstante, según informa la consejera, dicha votación se ha obviado finalmente, al menos formalmente, al señalar la ministra Celáa que estaba claro que solo iba a haber cinco votos en contra, lo que ha aumentado el malestar de los populares.

Según indicó la titular de Educación en la Región, los consejeros populares no están en contra de la reversión de los recortes en Educación, pero esta medida debe ir acompañada de una memoria económica y de financiación extra para comunidades que están infrafinanciadas como la propia Región de Murcia o la Comunidad Valenciana.

«Estamos ante un caso clarísimo de populismo en el ámbito educativo, todos estamos de acuerdo en el objetivo pero no así; este sistema va a generar un agravio entre las distintas regiones», lamentó Martínez-Cachá la consejera murciana, quien advirtió de que el Ministerio «tiene que garantizar que hay igualdad en el territorio español».

Según puntualizó, se seguirá negociando la reducción del horario lectivo de los docentes para que vuelva a los niveles previos a los recortes, tal y como tenía previsto, aunque esta reducción se aplicaría al curso 2019-2020.

«Fuertes inversiones sin ningún tipo de compensación»

Por su parte, el consejero gallego, el popular Román Rodríguez, insistió en que las regiones gobernadas por los populares «no van en contra de las medidas» propuestas por Celáa, pero discrepan de las «formas» utilizadas por el Gobierno para hacer esta convocatoria.

«Ha sido tramposa», dijo Rodríguez en relación a la propuesta del Gobierno porque «conlleva a las comunidades a unas fuertes inversiones en educación sin ningún tipo de compensación o aporte económico por parte del Estado».

En este sentido, criticó que el «Estado haya sido incapaz» de sacar adelante el techo de gasto y «ahora quiera que las comunidades autónomas tengan que desarrollar ajustes presupuestarios sin apoyo económico por parte del Estado».

Los consejeros del PP habían lamentado a la entrada de la reunión que el Gobierno había hecho una «convocatoria chapucera y que revela una falta de diálogo previo importante» de la Conferencia Sectorial porque no había informado con anterioridad. «Hemos llegado aquí a ciegas sin ningún tipo de información sobre los contenidos o el alcance de los acuerdos a adoptar», criticó.«Hemos llegado aquí a ciegas sin ningún tipo de información sobre los contenidos o el alcance de los acuerdos a adoptar», criticó.

Reversión de los recortes

El Ministerio de Educación presentó en esta reunión a las comunidades el anteproyecto de ley por el que se modifica las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobadas por el PP en 2012.

El Gobierno revertirá la reforma educativa del PP bajando los ratios de alumnos, reduciendo el horario lectivo de los docentes y los días de baja para sustituir a un profesional.