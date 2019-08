Los consejeros se reúnen con los colectivos de sus áreas José María Albarracín y Ana Martínez Vidal. / carm Antonio Luengo, Isabel Franco, Díez de Revenga y Miguel Motas son los que más actividad tienen en un Ejecutivo a medio gas por las fechas DAVID GÓMEZ Jueves, 8 agosto 2019, 01:10

Tomaron posesión hace justo una semana, pero poca gestión pueden realizar sin sus equipos configurados y con la mayor parte del funcionariado de vacaciones. Por no haber, no hay en las Consejerías, salvo en la de Isabel Franco, responsables de comunicación que canalicen las peticiones de información que llegan de los periodistas, ya que todo el personal eventual de gabinete cesó a la vez que sus respectivos consejeros y no ha vuelto a ser contratado.

Por eso, a falta de decisiones de calado que adoptar, los miembros del Gobierno de PP y Ciudadanos se dedican durante estos primeros y calurosos días a darse a conocer entre las organizaciones con las que más tendrán que bregar en el desarrollo de su actividad política.

Luengo recibió en su primer día la insignia del Scrats. / j. carrión

Especialmente activo se muestra Antonio Luengo, titular de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que ya venía curtido de su anterior etapa como director general. En solo siete días se ha entrevistado con los regantes del Tajo-Segura, con los productores y exportadores de frutas, con los cooperativistas, con algunas organizaciones agrarias, con el portavoz del Comité Científico del Mar Menor y con los alcaldes de esta comarca. Además, le ha dado tiempo a escribir una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitarle una reunión y hasta para asistir a la procesión de San Cayetano, patrón de los agricultores del Campo de Cartagena, ayer en Torre Pacheco.

También lleva un buen ritmo el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga. Su primer acto oficial fue una visita a las obras del soterramiento. Ha logrado incluso que los vecinos, con los que se enfrentaba casi a diario en las redes sociales, elogien ahora su nuevo talante. Díez de Revenga visitó la sede de Froet, pues el del transporte es uno de los sectores que más habrá que mimar cuando llegue el 'Brexit', el 31 de octubre. En cambio, aplazó la cita que tenía con la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aprim).

Ballesteros (primera por la derecha) conoció la sede del 112. / carm

De los consejeros del PP, todavía no han estrenado sus agendas públicas Manuel Villegas (Salud) -su jefe de gabinete se enteró de su nombramiento de viaje por el extranjero- y Cristina Sánchez, responsable de Turismo, Juventud y Deportes. Esta no sabe aún cuál será su despacho en los próximos cuatro años, pues no se ha decidido qué edificio de Cartagena albergará la Consejería. En la página web de la Comunidad continúa apareciendo como sede oficial la Casa Díaz Cassou, en la calle Santa Teresa de la capital de la Región.

Tampoco el presidente, Fernando López Miras, ha tenido apariciones públicas desde que el pasado viernes presidiera la toma de posesión de los secretarios generales. En algunas entrevistas radiofónicas, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que el Gobierno trabajará «de sol a sol» este mes de agosto.

Franco se da prisa

De los cuatro integrantes de Ciudadanos, la más dinámica hasta el momento es la vicepresidenta Isabel Franco, que ha mantenido encuentros con la Organización de Mujeres Empresarias (Omep), de la que ella formó parte antes de entrar en política; Ucomur, la fundación Cepaim y con las asociaciones del colectivo LGTBI. Isabel Franco fue la primera en designar a su jefe de gabinete, José Manuel López, y se ha dado prisa, asimismo, en contratar a una responsable de prensa, que trabaja desde ayer como miembro de su equipo de confianza.

Motas visitó una oficina del SEF en Murcia. / carm

Otro que no para es el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas. Ya ha valorado datos del paro, ha visitado oficinas de empleo y ha intercambiado pareceres con los líderes regionales de UGT y CC OO. Hoy conocerá las instalaciones del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), que depende de su departamento. Beatriz Ballesteros hizo lo propio con el Centro de Coordinación de Emergencias (112), donde acudió para presentarse a sus empleados y empaparse de su funcionamiento.

Albarracín sigue al quite

Ana Martínez Vidal se estrenó como portavoz del Gobierno el mismo día que prometió su cargo, cuando dio a conocer los nombres de los secretarios generales. Pero ayer debutó como consejera de Empresa e Industria con la entrevista que mantuvo con el presidente de Croem, José María Albarracín. A este informó de que en los próximos meses se ampliarán las ayudas para autónomos y pymes, así como de que tratará de buscar más fondos europeos para el desarrollo industrial.

Albarracín permanece al quite aunque la patronal está bajo mínimos en agosto. El martes se reunió con el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y mantiene contacto con los empresarios de la Comunidad Valenciana y Andalucía para presionar por el nuevo modelo de financiación.

Pese a estar a medio gas por las fechas, el Ejecutivo no se irá de vacaciones. Así, este mes se van a celebrar varios Consejos de Gobierno para perfilar los nombramientos.