Consejero: «Se lo han inventado para justificar la mentira; es una milonga»

El consejero de Agricultura y Agua, Miguel Ángel del Amor, reiteró ayer tarde que el canal del Trasvase «está en condiciones para recibir agua para riego», tras el recorrido que realizó el día anterior con los regantes en gran parte del Postrasvase del Campo de Cartagena. Sobre esta base, no dio crédito al informe de daños que hizo públicos la Confederación Hidrográfica de Segura. «Es lo que se han inventado para justificar la mentira», declaró. A su juicio, los trabajos de limpieza no necesitan un plazo de ejecución de dos meses. «De todos es sabido que el acueducto necesita tareas de mantenimiento, por lo que no se puede confundir una cosa con otra. Que no nos vengan a contar milongas». Añadió que estos trabajos «no afectan al trasvase para el regadío; se pueden realizar en menos tiempo y sin que se tenga que prohibir el envío de agua».

«Atentan contra la Región»

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, volvió a exigir ayer al Gobierno central y al PSOE que indiquen dónde está el punto exacto de la rotura del Postrasvase que justifica que no llegue agua para regadío desde el Tajo y, en caso contrario, se confirmará que hay un «plan para atentar contra la Región de Murcia». Añadió que cada día que pasa «se va destapando ese plan oculto que tienen el Gobierno central y los socialistas para cerrar el Trasvase. Por primera vez en la historia de esta infraestructura se corta el suministro de regadío habiendo reservas en la cabecera del Tajo».

COAG de la Región de Murcia lamentó que el Gobierno de España «haya puesto el punto de mira en el Trasvase Tajo-Segura, y aproveche cualquier circunstancia para posicionarse en contra y poner piedras en el camino. La ministra Teresa Ribera toma decisiones subjetivas, mezclando la velocidad con el tocino, y utiliza las últimas lluvias para malamente justificar sus intenciones. Desconoce la realidad agraria. El refrán 'agua de cielo no quita riego' es una realidad», señaló COAG.

Ciudadanos pidió ayer al Gobierno que «aclare de una vez la situación de los trabajos de limpieza de las ramblas y cauces de la cuenca del Segura, porque las respuestas que ha dado a las numerosas preguntas realizadas en el Congreso chocan frontalmente con las recientes declaraciones del presidente de la CHS), Mario Urrea, y con lo sucedido recientemente durante el temporal».