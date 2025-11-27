Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia La incidencia de esta enfermedad es todavía baja en la Comunidad, pero empieza a crecer con fuerza

LA VERDAD Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:42h.

La población general podrá vacunarse de la gripe en su centro de salud o punto de vacunación habitual a partir de este lunes. Desde este viernes, a partir de las 14 horas, se puede solicitar la cita previa en la aplicación y la web de Murciasalud y también se puede hacer de manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria, consultorios o puntos de vacunación habituales.

La Consejería de Salud recomienda vacunarse a toda la población diana de la campaña y también a aquellas personas de grupos no prioritarios que lo deseen, ya que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado de una adelanto de tres a cuatro semanas en la circulación temprana de la gripe en países de la Unión Europea en relación a temporadas anteriores debido a la circulación de una nueva cepa.

La incidencia de la gripe es todavía baja en la Región de Murcia, pero empieza a crecer con fuerza. Durante la semana pasada se registró un incremento del 74%, hasta situarse la tasa en 23,4 casos por cada 100.000 habitantes. En España, se estima que la incidencia ya supera los 80 casos por 100.000, de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (CDC) ha instado a los países a acelerar la vacunación ante la previsión de una epidemia estacional adelantada. De hecho, comunidades del norte de España como País Vasco han afrontado ya en las últimas semanas incidencias elevadas. El virus circulante esta temporada es el AH3N2, que ha desarrollado mutaciones hasta la aparición de un nuevo subclado, el K. Los expertos avisan de que esto se puede traducir en una mayor capacidad de transmisión.

Además, un estudio publicado con datos procedentes de Reino Unido refleja que se ha comprobado que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños el 75% y en mayores de 65 años un 40%, por lo que es especialmente importante realizar la vacunación de forma temprana.

Para incentivar la vacunación de los menores, este viernes, con motivo del Día del Maestro y aprovechando que los escolares de Educación Infantil y Primaria no tienen clase, la mayoría de centros de salud harán una jornada de vacunación sin cita para los niños de hasta 9 años.

Salud recomienda informarse previamente y anima a vacunar a los menores de entre 6 y 23 meses que aún no hayan sido vacunados, ya que son la población pediátrica que más complicaciones sufre debido a la gripe.

La vacuna estacional contra la gripe está recomendada especialmente para los mayores de 60 años, personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de infección, personas con patologías de base, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, trabajadores esenciales y expuestos laboralmente a aves y ganado porcino y menores de hasta 9 años.

Por su parte, la vacuna para proteger contra el COVID-19 está indicada para personas de 70 años o más y para menores de 70 años si presentan condiciones de riesgo. Además, se recomienda también la administración a mujeres embarazadas para su protección y la de su bebé en los primeros meses de vida.

Cobertura vacunal

Según los datos actualizados por el Servicio de Vacunas de la Consejería de Salud, la cobertura vacunal de gripe es ligeramente superior a la campaña del año pasado por estas fechas.

Así, en mayores de 65 años se alcanza el 49,5%, mientras que la protección frente a gripe y COVID-19 entre las mujeres embarazadas asciende al 41%. Entre la población infantil, la cobertura de vacunación entre los niños nacidos entre 2016 y 2023 es del 46%.