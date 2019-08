La Consejería propone adelantar el AVE utilizando el primer tramo soterrado Obras del soterramiento de las vías en Murcia, el pasado mes de junio. / NACHO GARCÍA / AGM Díez de Revenga presentará un estudio al Ministerio de Fomento y a Adif para aprovechar cuanto antes las obras que estén terminadas MANUEL BUITRAGO Sábado, 24 agosto 2019, 00:26

Adelantar la llegada del AVE a Murcia aprovechando el tramo soterrado entre Camino Tiñosa y Santiago el Mayor, cuyas obras están avanzadas. Es uno de los objetivos del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y que planteará el mes que viene al Ministerio y a Adif. Este explicó ayer a 'La Verdad' que su departamento estudia los detalles técnicos para poder montar un tercer hilo y una catenaria en la parte ya soterrada, mientras se prosigue con las obras.

El nuevo consejero esbozó los proyectos que tiene en cartera el Gobierno de López Miras en materia de infraestructuras para esta legislatura, que incluye además un nuevo plan para mejorar los servicios de Cercanías aumentando las frecuencias de los trenes entre Murcia y Cartagena. Asimismo, propondrá potenciar dicho servicio entre Cieza, Hellín y Albacete.

«Retrasos subsanables»

Considera que las obras del soterramiento integral «están garantizadas y no tienen marcha atrás», con la primera fase muy avanzada. «Hay ligeros retrasos que son subsanables. Es una obra complejísima y hay que coordinar a las tres administraciones», dijo. Las obras para la entrada del AVE en la estación soterrada aún no han comenzado, apuntó el consejero. «Nos habría gustado que estuvieran ya en marcha, puesto que existe un plazo de ejecución de quince meses, y luego vendrán las pruebas de seguridad, que pueden durar varios meses, no se sabe. Esta obra podría estar acabada a final del año que viene, pero en cualquier caso el servicio de alta velocidad no se prevé hasta la mitad del 2021». Sobre esta base, y considerando que habría dos años de por medio, el Gobierno regional planteará al Ministerio adelantar la llegada del AVE aprovechando la primera fase del soterramiento, que estaría terminada a final de este año o principios del siguiente. El tráfico ferroviario utilizará este tramo y desaparecerán la vía provisional y la pasarela peatonal, dejando totalmente liberada la zona del paso a nivel y el antiguo pasillo ferroviario.

«Vamos a pelear para lograr ese objetivo. Nos parece un desperdicio no aprovechar cuanto antes la línea hasta Monforte para generar actividad económica y empleo. Estamos estudiando varias soluciones técnicas para proponerlas a Adif en la reunión que mantendremos el día 9 con su presidenta, Isabel Pardo, y con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Ellos nos dirán si es posible. El único tramo sin electrificar está en el último kilómetro de la línea. Es cuestión de montar un tercer hilo y electrificar en la parte que ya está soterrada. Habría que resolver algunos problemas técnicos en la estación. Nuestra actitud es proactiva y de colaboración, buscando el interés general».

La Plataforma Pro Soterramiento y el PSOE sostienen que el AVE solo puede entrar soterrado en la estación. Díaz de Revenga estima que con su propuesta no tendría que haber problemas, ya que el tren no entraría en superficie. Probablemente tenga que hacerlo en un tramo pequeño, una vez pasado Santiago el Mayor, para acceder al andén provisional en la parte sur de la estación, que debe construirse de igual forma.

El consejero indicó que su cometido se basa en «vigilar, ayudar y empujar para que se cumplan los plazos; y también protestar si es necesario». Recordó que el Gobierno regional aporta 156 millones para las obras. «Es un dineral y nos interesa que estén bien invertidos y que se cumplan los compromisos, como también exigen los vecinos». Añadió que el desvío de los dos colectores, que aún sigue pendiente, es competencia de Emuasa y del Ayuntamiento de Murcia, y cree que debe agilizarse. La plataforma denuncia los retrasos que se pueden producirse por este motivo.

«No considero prioritario construir una línea del AVE por Cieza, con una inversión tan elevada; es mejor poner Cercanías» José Ramón Díez de Revenga, Consejero de Fomento

El consejero apremia al Ministerio a utilizar las infraestructuras ya terminadas, como es el tramo desde Monforte del Cid, que se ha quedado a las puertas de Murcia. «Se han invertido 1.500 millones, que están muertos de risa desde hace dos años. Esa línea hay que usarla, porque de lo contrario se deteriora». Cree que aún no está operativa hasta Orihuela -se había anunciado para ese verano- por este motivo. «La vía lleva más de dos años terminada y se deteriora, lo cual provoca problemas técnicos que hay que afinar y arreglar para la puesta a punto».

Dar vida a la línea de Chinchilla

En relación a la vía convencional que pasa por Cieza y Hellín, el consejero es partidario de darle la máxima utilidad, pero no considera prioritario reconvertir esta línea en alta velocidad. «No veo necesario realizar una inversión tan elevada. Para mí no es una prioridad. Se hizo la variante de Camarillas, que está muy bien, y el siguiente paso podría ser electrificar la vía. Lo que se considera el corredor ferroviario tradicional no acorta demasiado el recorrido. Si se observa el mapa, la diferencia de kilómetros en comparación con Monforte del Cid no es muy alta. Tiene más sentido potenciar esta línea para los trenes de mercancías y de cercanías. Sería muy interesante mejorar las comunicaciones por tren en el eje del valle del Segura, Hellín y Albacete. Le puede dar mucha vida y así lo vamos a proponer también al Ministerio de Fomento».

Díez de Revenga mantiene el desapego del Gobierno regional al servicio que prestan los trenes híbridos, que califica de alternativa «cutre». «No sirve para nada poner un tren de finales del siglo XX en una vía del siglo XIX. Utilizan unidades de reserva que causan muchos problemas. Hay quejas por las avería del aire acondicionado y del intercambiador de vías de Albacete. No podemos conformarnos con tres horas y media de viaje a Madrid, pese a que prometieron que serían tres».

Tampoco estima necesario construir en Murcia un pasillo específico para los trenes de mercancías, ya que a su juicio pueden transitar por el tramo soterrado. «Hay unas condiciones de seguridad magníficas y no tiene por qué haber problemas. Los tráficos de mercancías y de pasajeros estarán separados en la nueva estación».

Sobre los proyectos ferroviarios de Cartagena y Lorca, el consejero confía en que el Ministerio los agilice. Se muestra preocupado por un tramo de Totana de 7 kilómetros, que sigue pendiente del trazado y cuyo retraso puede condicionar el desarrollo del Corredor Mediterráneo.