Consejería y Proexport defienden las ayudas para asistir a una feria alimentaria en Rusia

El Gobierno regional defendió ayer la concesión de una subvención de 200.000 euros a las asociaciones Asopex, Fecoam y Proexport para «actividades de promoción ... de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia en terceros países», entre ellos Rusia; en concreto, Moscú, con motivo de la World Food Moscow, feria de la industria alimentaria que se celebrará del 16 al 19 de septiembre. Ello, a pesar de que siguen la invasión militar de Ucrania, iniciada en febrero de 2024, y las sanciones de la Unión Europea al régimen de Putin.

El Consejo de Gobierno autorizó anteayer la transferencia de dinero público a esas organizaciones profesionales agroalimentarias, a propuesta de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Y este viernes, fuentes de esta Consejería explicaron a LA VERDAD que incorporó el evento de Moscú tras una propuesta de Proexport (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia).

«Las organizaciones nos marcan sus nichos de mercado y las ferias a las que quieren ir. Se planifica y se da esa ayuda. Nos resultó extraño que una feria fuera la de Moscú, pero se incluyó; hay margen de maniobra para ir a otras ferias o para que el dinero se devuelva». Añadieron que «Proexport tiene la esperanza de que la situación cambie y se pueda ir» a la capital rusa.

Comunidad: «Las organizaciones nos marcan sus nichos de mercado. Nos resultó extraño Moscú, pero hay margen de maniobra»

En la Comunidad Autónoma indicaron que «es la primera vez que se marca Moscú» para estas ayudas, que se otorgan cada año. Se emplea la fórmula de la concesión directa, y no de la concurrencia competitiva, por «la representatividad» de las tres asociaciones en el sector empresarial agrolimentario, el más potente de la Región de Murcia.

El Ejecutivo afirmó el jueves que, «consciente de la importancia del sector hortofrutícola y de los nuevos retos a los que se ve sometido, apoya a las asociaciones de productores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia para propiciar el sostenimiento de los mercados establecidos y el afianzamiento y la apertura de otros». Y detalló que las acciones previstas son la presencia en Asia Fruit Logistica, en el AsiaWorld-Expo de Hong Kong, del 3 al 5 de septiembre; la CPMA, Convention + Trade Show, celebrada en Montreal (Canadá) en abril; Moscú; y «otros eventos paralelos de las ferias, como recepciones en hoteles o locales adecuados para invitar a medios especializados y distribuidores».

El presidente de Proexport, Mariano Zapata, explicó que «Rusia fue un mercado estratégico, y si vuelve en algún momento la normalidad, se irá allí. Se pidió incluir Moscú, porque si se regula la situación, algo que probablemente llegue, indudablemente se irá a esa feria. Y la Consejería de Agricultura dio el visto bueno a nuestra propuesta, porque puede ser bueno en el futuro para las empresas de la Región de Murcia». En todo caso, aseguró: «Mientras la situación esté como está en Ucrania, es inviable ir y, además, por supuesto, ahora no se irá por una cuestión ética. Por ahora, nada de nada».

Fuentes de Fecoam (Federación de cooperativas agrarias de Murcia) indicaron a este periódico que dicha organización profesional solo asistirá a la feria asiática y a otra en Egipto.

El presidente de Asopex (Asociación de organizaciones de productores de frutas, uva de mesa y hortalizas de la Región de Murcia), Joaquín Gómez, indicó que por ahora en este colectivo no piensan en Rusia. Gómez, también presidente de la Asociación de productores-exportadores de frutas, uva de mesa y otros productos agrarios (Apoexpa), manifestó: «Nosotros, en las actuales circunstancias, no iríamos a la feria de Moscú. Éticamente no es correcto. Por solidaridad con los ucranianos y con el resto de Europa, no iríamos», ni con ayuda pública ni sin ella.