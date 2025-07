La consejera Conchita Ruiz afirma que un comité técnico de Política Social trabaja en el «retorno voluntario» de menores migrantes

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, afirmó este miércoles que en la actualidad un comité técnico de su departamento trabaja en «facilitar el retorno ... voluntario» de los menores migrantes que estaban acogidos en el centro de Santa Cruz, que cerrará tras el verano por el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos.

La consejera, que no quiso especificar qué se hará con aquellos que quieran seguir en la Región de Murcia y no se acojan a la vuelta con sus familias, indicó que «trabajaremos por el menor; no daré más datos porque lo más importante es su privacidad».

Aunque Ruiz quiso dejar claro que su programa de reagrupación familiar «no tiene nada que ver con deportaciones encubiertas», defendió que «el mejor sitio para que un menor crezca es que vivan con sus familias ».

Por último, indicó que el rechazo a acoger a esos 133 menores que le pedía el Gobierno estatal, se debía a que «no entendemos de dónde sale ese dato; no tiene rigor técnico y se ha calculado con falta de transparencia».

«Es una burla a las Comunidades Autónomas, pues deja fuera del reparto a Cataluña y al País Vasco, sus socios de Gobierno», comentó y dijo desconocer qué pasará ahora. «No sabemos si nos convocarán a una reunión extraordinaria» con una nueva propuesta.