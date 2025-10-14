La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jordi Morera. CEDIDA

XI Congreso de Migraciones: «Todas las sociedades tienden a mirar por encima al último que llega»

El antropólogo Jordi Moreras participa en el encuentro nacional que acoge la Universidad de Murcia

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 14 de octubre 2025, 21:12

Investigador y profesor de Antropología en la Universidad Rovira i Virgili (URV), Jordi Moreras es especialista en comunidades musulmanas. Participa esta semana en el XI ... Congreso de Migraciones, que la Universidad de Murcia acoge hasta este viernes, y que se ofrece como un espacio para dar a conocer los avances de la investigación social en torno a las migraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

