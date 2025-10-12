La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El congreso de la Hispanidad de Cartagena, una gran incubadora de proyectos

Murcia

Domingo, 12 de octubre 2025

La Asociación Cultural Héroes de Cavite celebró el 'V Congreso Internacional Hispanidad Cartagena' bajo el título 'Haciendo Hispanidad: construyendo futuro'. En esta edición asistieron más de 1.500 personas. Según Ángel Benzal, presidente de Héroes de Cavite, «este año el Congreso lo hemos convertido en una verdadera incubadora de proyectos hispanistas. Todo con la finalidad de poner el valor a todos los países que la conformamos y sacar el máximo partido al renacimiento de la Hispanidad».

Desarrollaron multitud de proyectos como el 'Encuentro Empresarial Murcia-México-EE.UU.-Filipinas' celebrado en el Parque Científico de Murcia, que sirvió para conectar con el lobby hispano más influyente de EE.UU. y realizar negocios a través de la Cámaras Hispanas. También la conferencia 'La IA al servicio de la Unión Hispana'; la mesa redonda '¿Es factible una Unión Comercial Hispana?' con ponentes de México, EE.UU., Filipinas y España; y la presentación del proyecto de criptomoneda 'El Real de a Ocho' por Carlos Fernández-Andrade y Rafael Minuesa. El presidente de Héroes de Cavite destacó que «lo que más sorprendió a los asistentes fue el 'Mapa Gigante Interactivo de España' colocado en suelo del puerto de Cartagena». Las conferencias fueron de acceso gratuito y la gran mayoría se impartieron en el Hotel Alfonso XIII.

