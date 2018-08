El TSJ confirma la anulación de una sanción laboral por recoger naranjas al tirón EFE MURCIA. Jueves, 2 agosto 2018, 07:24

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado el recurso de una empresa del sector de cítricos contra la sentencia de un juzgado que anuló la suspensión de empleo y sueldo de treinta días a un trabajador por recolectar naranjas al tirón, y no valiéndose de las tijeras que le habían suministrado para ejercer la actividad. La sentencia declaró que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos de falta alguna, por lo que acordó anular la sanción que le había sido impuesta, además de condenar a la empresa a pagarle los días de suspensión de empleo y sueldo.

Añadía el juzgado que, a pesar de las órdenes de la empresa de utilizar las tijeras, «ello no siempre puede llevarse a cabo, ya que depende de la altura a la que se encuentre la fruta o a la parte de las ramas interiores del árbol en la que se encuentre». La Sala del TSJ señala ahora que el juzgado no debió admitir a trámite el recurso presentado contra la sentencia que acordó anular la sanción, ya que, según la ley, contra la misma no cabía apelación.