La conexión israelí de las 'startups' murcianas

Planean una visita a la Región en diciembre y otra misión del Info a Israel en marzo

«Estamos trabajando para una probable visita a la Región en diciembre de representantes de grandes centros de innovación y emprendimiento de Israel», informa el director del Info, Joaquín Gómez, quien está convencido de la «gran oportunidad» que este país puede representar para las empresas tecnológicas regionales, ya que es un «socio natural con el que compartimos muchos valores». Igualmente, está prevista otra misión a tierras hebreas para principios de marzo con el reto de impulsar más contactos.

Precisamente, la delegación murciana que viajó el mes anterior a Israel tuvo la oportunidad de visitar diferentes incubadoras y aceleradoras de empresas. Por ejemplo, 'The Junction', especializada en la llamada 'fase semilla' que ofrece una aportación inicial de 100.000 dólares en sus proyectos, asesoramiento y contactos con multinacionales; y centros de 'coworking' como 'Be all' o 'Spaces Innovation Hub de Nielsen', enfocado en marketing global e investigación de mercados, especialistas en comercio electrónico.