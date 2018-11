Conesa, más tibio que Veracruz, dice que el acueducto es «irrenunciable»

El Gobierno manchego alaba el «cambio de actitud»

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, reconoció ayer un «cambio de actitud» con el último trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos para consumo humano aprobada por el Gobierno central. Afirmó, no obstante, que seguirán «peleando» por defender su región.

En un desayuno informativo, García Élez afirmó que desde el Ejecutivo manchego nunca se han negado al abastecimiento humano, pero no se conforman, pues su prioridad es la defensa de intereses de su comunidad autónoma. La consejera admitió que «no es lo mismo» 7,5 hectómetros cúbicos que 20, como en otras ocasiones, pero se preguntó cómo no «han podido tragar agua» los campos del Levante tras las últimas lluvias torrenciales, algo en lo que tenían «esperanza» para que no hubiera sido necesaria más cantidad de agua a través del Trasvase.

La asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía se preguntó para qué quieren el agua del acueducto este mes en la Región cuando las lluvias «azotan» el levante .