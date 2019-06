Conesa pide a Cs que «no tome el pelo a los ciudadanos que apostaron por la regeneración» Diego Conesa, este martes, en la Asamblea Regional. / Guillermo Carrión / AGM El líder socialista murciano responde a Fran Hervías, secretario de Organización de Cs, quien indicó que el PSOE no le presentó un programa serio para el acuerdo de gobierno en la capital: «No voy a buscar la confrontación. Haremos público el documento» EP Murcia Martes, 11 junio 2019, 15:32

El secretario general del PSRM-PSOE y diputado en la Asamblea Regional, Diego Conesa, pidió este martes seriedad y que «no tomemos el pelo a tantos ciudadanos que apostaban por el cambio y la regeneración y la estabilidad después del resultado electoral del pasado 26 de mayo». Algo que ofreció Cs durante cuatro años y en campaña electoral, subrayó, «y esa regeneración solo cabe con un gobierno que apueste por ello».

En la rueda de prensa posterior al acto de constitución de la Asamblea, el líder socialista murciano recordó así el ofrecimiento del PSOE «para una coalición de Gobierno para trabajar por la estabilidad institucional y regenerar y limpiar la red clienterlar y la corrupción», haciendo alusión también a la autonomía de su partido «a la hora de defender los intereses de la Región de Murcia».

Tras lo que Conesa respondió a Fran Hervías, secretario de Organización de Cs, quien compareció en la rueda de prensa de la formación naranja en la Asamblea indicando que el PSOE no le presentó un programa serio para el acuerdo de gobernabilidad en la ciudad de Murcia, con un «no voy a buscar la confrontación», pero «haremos público el documento» para que «sepa todo el mundo qué propuesta hacíamos para el municipio». Pero lo que está claro, manifestó, «es que no podrán decir que no hemos hecho esfuerzos por buscar acuerdos, por ceder representación institucional en el municipio de Murcia y en seriedad institucional».

Asimismo, pidió a Ciudadanos que «no trate al PSOE de poco serio», recordando que en esa reunión del sábado entre Cs y PSOE, en la que el candidato socialista al Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, «ofreció, con el visto bueno de los negociadores de Cs, la alcaldía al candidato de la formación naranja, Mario Gómez, para trabajar por la regeneración».

«Les ofrecimos la bayeta para limpiar el municipio de Murcia y para que liderara la regeneración de la zona cero de la corrupción y la red clientelar en la Región» porque «eso es lo que hemos escuchado durante cuatro años a Cs y la campaña electoral», reiteró.

«Ciudadanos es libre de optar por la opción política que considere», hizo hincapié Conesa, «pero que no trate de poco serio a un partido, el PSOE, que ha hecho un esfuerzo, cuando se nos indicó, ha sido correcto cuando ha sido el ganador de las elecciones, para sentarse con ellos en una mesa para intentar llegar a puntos de acuerdo, donde hemos renunciado a aspectos por esa estabilidad y gobernabilidad de la Región».