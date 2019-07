Conesa pide la apertura «inmediata» de contactos para ser candidato a la investidura Diego Conesa, este jueves, durante su intervención en la Asamblea Regional. / Pablo Sánchez / AGM El diputado del PSOE en la Asamblea reiteró su «ofrecimiento franco y sincero» a Ciudadanos para formar gobierno EFE Murcia Jueves, 4 julio 2019, 21:38

El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional pidió oficialmente al presidente de la Cámara, Alberto Castillo, que inicie de manera inmediata una nueva ronda de contactos para proponerlo como candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. El secretario general del PSOE, Diego Conesa, compareció ante los medios de comunicación minutos después de finalizar el pleno en el que Fernando López Miras no logró la mayoría necesaria para ser elegido presidente. El diputado regional reiteró su «ofrecimiento franco y sincero» a Ciudadanos para formar gobierno porque la comunidad autónoma, en su opinión, no merece el «espectáculo» al que lo sometieron en las últimas semanas el PP y Cs. En ese sentido, lamentó el «paripé de un acuerdo que no suma» al querer omitir de la negociación a una de las opciones que era necesaria para sacar adelante la investidura.