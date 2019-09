Conesa: «La irrupción de Más País en la Región es por el rechazo de Iglesias a formar Gobierno» El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa. / Edu Botella / AGM El secretario general del PSRM-PSOE muestra «máximo respeto» hacia la decisión de Urralburu EFE Viernes, 27 septiembre 2019, 12:11

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, opinó este viernes que «la irrupción del nuevo partido Más País en la Región de Murcia es la consecuencia directa de la decisión de Podemos de no apoyar la formación de un gobierno progresista a nivel estatal».

En declaraciones a los medios de comunicación, mostró el «máximo respeto» hacia el hasta ahora líder de Podemos en la comunidad autónoma, Óscar Urralburu, y su compañera María Giménez, que este viernes anunciaron su dimisión tanto de los cargos del partido como de sus actas de diputados para sumarse al proyecto político de Íñigo Errejón.

En su opinión, esa decisión responde a la «decisión personal de Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos de no aceptar el ofrecimiento de Pedro Sánchez para formar un ejecutivo de coalición primero, o de apoyar uno progresista este mes de septiembre». Aunque es lo que el PSOE hubiera deseado, apuntó, «desgraciadamente no ha sido posible», pero Sánchez no estaba dispuesto a ser «presidente a cualquier precio» ya que es «un cargo muy serio», que «va más allá de juegos de tronos y juegos de estrategias».