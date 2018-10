Conesa iguala el AVE por Alicante con el tren híbrido por Camarillas El delegado de Gobierno, Diego Conesa, dialoga con Victor Manuel Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión de seguimiento de la llegada del AVE a la Región. / J. M. Rodríguez / AGM El delegado lleva su discurso a la Asamblea, sin que el PP y Cs pudieran replicarle, y atribuye a Valcárcel los errores en la planificación ferroviaria MANUEL BUITRAGO Martes, 23 octubre 2018, 02:57

La comparecencia del delegado del Gobierno en la comisión de seguimiento del AVE en la Asamblea Regional fue un paseo, ya que Diego Conesa lanzó su discurso sin que nadie le pudiera dar la réplica, y menos el PP. Puso el foco sobre la herencia que dejó Valcárcel, origen de todos los males ferroviarios de la Región, apostilló, así como en el dispositivo policial en las vías que desplegó Francisco Bernabé.

Arrancó Diego Conesa con un golpe de efecto, para denunciar que el dispositivo policial que puso el PP le costó al erario público 2.289.000 euros, trasladando efectivos de otras regiones. El PP le reprochó sin embargo que la Policía Nacional tuvo que actuar «porque se estaban cometiendo actos vandálicos. Se destrozó maquinaria y se lanzaron artefactos explosivos. ¿Qué habría hecho usted como delegado del Gobierno sabiendo que todos los días había actos vandálicos?», le preguntó. Esos daños fueron cuantificados en 1,2 millones de euros.

La comparecencia de Conesa es la primera que hace un delegado del Gobierno en la Asamblea Regional, y su segundo golpe de efecto fue su insistencia en igualar el AVE por Alicante con el tren híbrido por Camarillas, cuando la variante se abra el año que viene. Dijo que los ciudadanos tendrán que elegir entre ambas opciones, ya que se tardará tres horas para ir a Madrid por cada lado. Para que eso sea así, los AVE deberán entrar y salir de la estación de Alicante, alargando el viaje en veinte minutos. Después precisó que de los seis AVE previstos, tres pueden hacer parada en Alicante. En cualquier caso, Renfe tendrá que evaluar cómo se conjugan comercialmente ambas líneas. Lo que no se tiene en cuenta es que el tramo Murcia-Monforte será uno de los más transitados y 'rentables' de España debido al servicio de Cercanías, y a su integración en el Corredor Mediterráneo y en las redes transeuropeas.

El delegado alertó del «tapón» que se puede producir en la línea Murcia-Alicante por la frecuencia del tráfico ferroviario y recalcó que el AVE tenía que haber llegado a la Región por Cieza y Camarillas, y no por Alicante, que consideró un itinerario «antinatural» para comunicarse con Madrid. Espetó a los populares que la «pérdida millonaria para la Región ha sido no tener el AVE en el año 2012 y tampoco los trenes híbridos» que el PP dejó escapar hace seis años. Culpó de ello a este partido y a la etapa de Ramón Luis Valcárcel. «Fueron decisiones políticas del PP. Esa pérdida se ha intensificado por la mala imagen que se ha proyectado de la Región. El PP debe pedir perdón». El delegado felicitó a la Plataforma pro Soterramiento porque sin ella, a su juicio, la Región de Murcia no habría logrado las inversiones ferroviarias que tiene ahora. «Ha prestado un gran servicio a la Región», enfatizó. Negó que el AVE hubiera estado en servicio en agosto. Ni siquiera a final de año o principios de 2019. Sobre Cartagena, indicó que en breve se comunicará la decisión técnica para la entrada del AVE. En cuanto a Lorca, las tres administraciones, vecinos y empresarios deben decidir sobre la ampliación del soterramiento. En Totana se revisará el trazado, y en Alcantarilla se trabaja para reactivar la variante, dijo el delegado.

Conesa indicó que en el segundo semestre de 2020 estarán la obras terminadas para la llegada del AVE a la estación provisional soterrada de Murcia. No mencionó la puesta en servicio, ya que la fecha dependerá del permiso de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Dijo que el segundo tren híbrido (Alvia) estará en el primer trimestre de 2019, y que habrá una parada en Cieza a final de año.