Conesa entrega la oferta de gobierno a Cs a pesar de que se niegan a negociar Diego Conesa, en una foto de archivo. / Nacho García / AGM El portavoz del PSOE en el Asamblea sostiene que es momento «de seriedad y diálogo con propuestas que solucionen la vida de la ciudadanía» EFE Murcia Lunes, 8 julio 2019, 16:54

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, entregó este lunes en la sede de Ciudadanos de la Asamblea Regional un documento para llegar a un acuerdo de gobierno. Sin embargo, la formación naranja ya había asegurado previamente que no van a negociar con los socialistas. En un comunicado, el PSOE insistió en que su propuesta está basada en el «cambio, la regeneración y la estabilidad» en la Región de Murcia, una idea que pivota sobre un programa que va a presentar a la sociedad civil.

«La Región necesita regeneración política y cambio, eso es lo que pidió la ciudadanía y no puede esperar, por lo que no es momento de juegos ni de más espectáculos, sino de seriedad y diálogo con propuestas que solucionen la vida de la ciudadanía», señaló Conesa, quien aseguró que no va a ser presidente «a cualquier precio».

Este mensaje se produce el mismo día en el que la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Isabel Franco, remarcó que seguirán apostando por el acuerdo con el PP, para el cual necesitan el apoyo o la abstención de Vox, que ya tumbó esta alternativa en el debate de investidura del candidato de los populares.