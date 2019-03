Conesa: «Tenemos que defender los intereses de la Región con más inteligencia y menos prepotencia» El secretario general del PSRM, Diego Conesa, en una fotografía de archivo. / Guillermo Carrión / AGM El secretario general del PSRM asegura que su partido «defiende la viabilidad del trasvase Tajo-Segura» y subraya que «las guerras contra el agua ya no cuelan» EP Murcia Miércoles, 20 marzo 2019, 17:08

El secretario general del partido, Diego Conesa, sostuvo este miércoles, ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el Plan del Tajo, que «hay que trabajar en la defensa de los intereses de la Región con mucha más inteligencia que hasta la fecha y menos prepotencia que en los últimos 20 años en materia de agua».

«Está claro que algo no se hizo bien en 2014 y 2015, pero es cierto que todos estábamos advertidos de esta situación y ahora hay una realidad de cambio climático y de caudales ecológicos que hay que respetar», apuntó Conesa.

Además, aseguró que el «el PSRM-PSOE defiende el interés de esta Región y la viabilidad del trasvase Tajo-Segura» y que «en ningún momento se pone en cuestión en la sentencia» del TS. En este sentido, Diego Conesa subrayó que «las batallas y las guerras contra el agua ya no cuelan», criticando la dinámica de confrontación del PP «a la desesperada».

Así, avanzó que trasladará al líder de los 'populares', Fernando López Miras, una carta «para fijar una posición común a través del Pacto regional firmado», a fin de que «se visualice la postura política de esta Región con argumentos, sensatez y ánimo de consenso entre todos».

«Hemos perdido la batalla de la imagen y de las necesidades de esta región» debido a «una nefasta gestión de las fortalezas en nuestra gestión hídrica y la forma de cubrir las necesidades en esta materia», lamentó el secretario general del PSRM.

«Es una lástima que fuera de la Región no se sepa y se haya vendido que depuramos el 99% del agua antes de que la aprovechamos al cien por cien para regadío y que duplicamos el porcentaje de riego por goteo respecto a la media nacional». Algo, insitió, que «no se habrá hecho bien; por lo que vamos a ponerla blanco sobre negro entre todos».

Más planificación

Diego Conesa considera que hay que trabajar más en planificar los recursos «para dar mayor seguridad de suministro», haciendo alusión a la asignación de agua desalada «con criterios de justicia» a zonas que «la llevan demandando durante mucho tiempo», a través de la desaladora de Torrevieja, Valdelentisco y «de manera inmediata» la de Águilas. Y es que «se nos olvida que hemos estado once meses sin trasvase».

«El Gobierno de España y el PSRM-PSOE estamos en la solución para garantizar el suministro de agua para la Región de Murcia», enfatizó. «Lo que demuestra la sentencia del TS es que hace falta planificación, algo que no ha existido durante todos estos años; ya está bien de hacer política con el agua y no hacer política de agua», afirmó. «Me niego a una guerra del agua y a una confrontación que no lleva a soluciones», concluyó el secretario general de los socialistas murcianos.