Conesa cifra en un 25% la caída del turismo inglés en la costa a causa del 'Brexit' Diego Conesa, ayer, poco antes de la reunión con dirigentes socialistas en Mazarrón. / VICENTE VICÉNS / AGM El líder socialista denuncia la ausencia de una estrategia para el sector por parte del Gobierno regional LA VERDAD MURCIA Martes, 20 agosto 2019, 01:25

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, denunció ayer la falta de estrategia turística por parte del Gobierno regional, y recordó que la última norma que intentó establecer una hoja de ruta en materia de sol y playa es de 2004, aunque «supuso un rotundo fracaso porque estaba enfocada hacia un modelo urbanístico incompatible con el desarrollo turístico sostenible». Conesa destacó el problema de estacionalidad que existe en el turismo regional y criticó la «ausencia de una estrategia definida y unas infraestructuras adecuadas».

Así se expresó Diego Conesa en una reunión de trabajo en Mazarrón junto a diputados regionales y nacionales, senadores y alcaldes socialistas de los municipios de la costa de la Región de Murcia. Allí señaló Conesa que la necesidad de equipamientos en las playas es común en todos los municipios costeros, al igual que la necesidad de mejores infraestructuras de transporte público en las playas. «Hemos tratado una serie de cuestiones muy importantes, algunas amenazas a corto plazo, como el 'Brexit', que este año en la zona de costa ha supuesto una reducción del 25% del turismo británico, y es un tema que se puede agravar en los próximos meses», destacó.

Alcaldes y parlamentarios del PSOE piden más equipamientos e infraestructuras

También incidió en la necesidad de la regeneración de la Bahía de Portmán como una prioridad y una apuesta decidida para el PSOE. Y en relación al Mar Menor, Diego Conesa citó la necesaria labor de coordinación, para lo que emplazó al Gobierno regional a que reactive la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Mar Menor.

El líder socialista recalcó la voluntad inequívoca del Gobierno de España, «como así manifestó en campaña electoral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», de «apostar por el Mar Menor» en todo lo que son sus competencias propias. «Pero lo que no vamos a admitir, como estamos viendo en otras cuestiones, es la huida hacia delante del Gobierno regional, escapando de sus competencias. Y por eso, invitamos al consejero de Fomento a que se preocupe de las carreteras que son competencia de la Comunidad Autónoma, caminos rurales y carreteras secundarias regionales, algunas de ellas de vital importancia para el sector turístico», subrayó. «Invitamos a todo el Gobierno regional a que no eche balones fuera y asuma las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, que en los últimos 24 años no han sido asumidas. El PP tiene una prórroga gracias a Vox y Ciudadanos para hacer algo en los próximos cuatro años», concluyó.

El futuro de Calnegre

Por otro lado, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, acudió ayer a la reunión sobre turismo en la Región de Murcia que celebraron los dirigentes socialistas. En la misma, el primer edil puso sobre la mesa dos cuestiones importantes sobre la zona de playa del municipio lorquino. En primer lugar, que se proceda a la regularización y finalización de todos los procesos que se llevan a cabo en la pedanía de Puntas de Calnegre para que «los vecinos puedan dormir tranquilos y podamos tener un poblado histórico sin ningún tipo de cuestión pendiente», según Mateos. El segundo tema que el primer edil llevó a la reunión fue la necesidad de buscar una solución eficaz y regulada para el uso compatible y la obtención de recursos de la agricultura con la protección de la naturaleza y los recursos turísticos de la zona de Calnegre y Cabo Cope.