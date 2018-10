Conesa apuesta por duplicar la capacidad de las desaladoras para no depender de los trasvases El delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa. / Vicente Vicéns / AGM La portavoz del Partido Popular en la Región, Nuria Fuentes, aseguró que las palabras del delegado del Gobierno suponen «agachar la cabeza y justificar lo injustificable» EP / EFE Martes, 16 octubre 2018, 13:18

El delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, aseguró este martes que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de duplicar la capacidad de las desaladoras en el año 2021 dará «garantía y seguridad» a los suministros hídricos.

En este sentido, Conesa recordó que la Región estuvo once meses «sin agua del trasvase Tajo-Segura», y defendió que la «principal preocupación» del Gobierno de España es que «esa situación que ya ha ocurrido durante once meses no vuelva a ocurrir».

«Se ha marcado un tiempo de aquí a 2021 para garantizar ese suministro que no hemos tenido de aquí a atrás», señaló Conesa en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por la reunión de Pedro Sánchez con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Nuria Fuentes, criticó las palabras del delegado de Gobierno porque, a su juicio, suponen «agachar la cabeza y justificar lo injustificable».

Según Fuentes, se trata de una apuesta exclusivamente en el agua desalada en detrimento del agua trasvasada, por lo que criticó «el papelón de los socialistas murcianos defendiendo al presidente» e intentando «justificar lo injustificable».