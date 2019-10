Conesa apremia a López Miras para que empiece a trabajar en la laguna Diego Conesa, durante la rueda de prensa de ayer. / G. carrión / AGM «Nos negamos a dar por muerto el Mar Menor», señala el secretario general del PSRM, que critica «los veinte años de inacción» del PP MANUEL BUITRAGO Miércoles, 2 octubre 2019, 02:45

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, lanzó su mensaje con insistencia: «Nos negamos a dar por muerto el Mar Menor». Sobre esta base, apremió ayer al Gobierno regional para que empiece a trabajar ya en los proyectos que le competen directamente para regenerar el Mar Menor, al tiempo que le reprochó la «inacción de los últimos 20 años» para evitar el grave deterioro que sufre la laguna.

Durante un desayuno informativo en la sede socialista, Conesa subrayó que la principal herramienta para salvar el Mar Menor, que acaba de recibir otro duro golpe con la gota fría, es el plan de 'vertido cero', cuya declaración de impacto ambiental fue aprobada el mes pasado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Precisó que no hace falta ninguna ley para empezar a actuar y que el paso inmediato debe ser que las administraciones implicadas en el desarrollo de cada medida acometan ya los proyectos para su ejecución. Confía en que en el plazo máximo de 10 años se pueden cubrir los objetivos.

Expresó su compromiso personal, del Gobierno de España y del PSOE a favor del Mar Menor. «Nos jugamos mucho. No nos podemos poner la venda ante las medidas que es necesario aplicar después de tanta inacción en los últimos 20 años. No hay soluciones mágicas, sino decir la verdad y no buscar fotos transparentes a la orilla de la playa», dijo en referencia a la reciente visita del presidente nacional del PP, Pablo Casado, para conocer el estado de la laguna tras las inundaciones.

Explicó que el Ministerio le ha comunicado a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que ya está trabajando en cuatro de las 21 medidas del plan de 'vertido cero', y que las restantes competen de forma directa e indirecta al Gobierno regional, y algunas a los regantes. Urgió al Ejecutivo autonómico a liderar y coordinar la parte que le corresponde, que implica la mayoría de actuaciones. «No hay medidas mágicas. Si se hubiera actuado en los últimos 25 años, no estaríamos donde estamos».

Sobre la noticia que adelantó ayer 'La Verdad' de que el Gobierno central solo ha entregado el 4,6% de las ayudas comprometidas a los ayuntamientos afectados y a la Comunidad por la riada del año 2016, y que fueron aprobadas durante su etapa como delegado del Gobierno, Diego Conesa se mostró «sorprendido». «Desconocía esta situación. Si se trata de alguna paralización que afecte al Gobierno de España, mi compromiso es total para que se solucione y que el dinero esté pronto en los ayuntamientos», dijo. Posteriormente, hizo consultas e indicó que había un problema de crédito, pero que se librará la partida en los próximos días.

En relación al decreto de sequía que finalizó ayer, Conesa recordó el compromiso del secretario de Estado, Hugo Morán, en el foro Futuro en Español de 'La Verdad'. «Frente a lo que dijeron el consejero y otros voceros del Gobierno regional, aquí está la respuesta del Gobierno de España», en referencia a la autorización provisional de la CHS para seguir usando las desaladoras.

En cuanto al aumento de la deuda de la Comunidad, apostó por «empezar a decir la verdad y dejar de hacer castillos en el aire rebajando impuestos. Tenemos un Gobierno regional que solo pide responsabilidades a Madrid y no reconoce su nefasta gestión de los últimos años. Solo vemos que aumenta el número de cargos y puestos; además de nuevos coches para los consejeros».