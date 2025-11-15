La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Clientes en el Leroy Merlin de Nueva Condomina, en Murcia, ante un expositor de balizas V-16, ayer. Nacho García

Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero

El desconocimiento de la nueva normativa y la demora a la hora de adquirir la baliza auguran un aluvión de la demanda en la recta final del año

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:18

«Corremos el riesgo de repetir lo que pasó en su momento con los triángulos. Que al final no había suficientes para todos cuando se ... acababa el plazo y se llegaron a pagar hasta tres y cuatro veces más su valor por el hecho de no tener suficientes ante tanta demanda definitiva. Así que no sé si ocurrirá lo mismo con la nueva baliza de señalización de vehículos inmovilizados». Es la advertencia que realiza a LA VERDAD el presidente de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (Acrarem), Francisco Hernández Córcoles. Y la realidad palpable es que la adquisición de estos dispositivos conectados V16 que serán obligatorios a partir del próximo 1 de enero, sigue muy retrasada por parte de los conductores.

