Una conductora que chocó con un jabalí no recibirá indemnización de la Comunidad EFE Jueves, 9 agosto 2018, 08:06

murcia. La conductora de un turismo, que colisionó contra un jabalí cuando transitaba por un camino del término municipal de Alhama de Murcia, no tiene derecho a percibir los 839 euros que reclamó a la Comunidad Autónoma por los daños sufridos. Esa es la conclusión a la que llega el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), a instancias de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, lo que coincide además con la propuesta desestimatoria planteada por el instructor del expediente.

La mujer expuso en su reclamación que la irrupción del animal en el camino fue de todo punto imprevista, por lo que no pudo evitar la colisión. Y añadió que el hecho se había producido por un incorrecto mantenimiento de la vía pública, por lo que tenía derecho a ser indemnizada por responsabilidad patrimonial de la Administración regional.

El dictamen del CJRM indica que no se ha podido determinar si el camino era privado o público, pero sostiene que aun en el caso de que se considerara que era público, el mismo sería de titularidad del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y no de la Comunidad Autónoma. Y añade que no se tiene constancia de que en aquel lugar se hubieran producido antes siniestros similares, lo que habría aconsejado la instalación de señales alertando del peligro.

El informe concluye que no se puede aceptar la responsabilidad de la Administración en base a su genérico deber de mantener la calzada libre de obstáculos, ya que «ello supondría configurarla como una aseguradora universal de toda esta clase de riesgos».