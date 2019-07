«Hay que conducir el cine hacia historias reales de cuerpos reales» Ana Barceló. / A. DURÁN Ana Barceló es la ganadora de CreaMurcia en la categoría de Nuevas cineastas ANTONIO GREGORIO Martes, 9 julio 2019, 08:26

Graduada en Filosofía, Ana Barceló está a punto de terminar sus estudios en Dirección Escénica y Dramaturgia. Componente del grupo de investigación teatral Aves Migratorias, con el que ha estrenado tres piezas de creación colectiva, el año pasado ganó el CreaMurcia en la categoría de Artes Escénicas y también un accésit en la de Cortos y Documentales. Recientemente, ha resultado ganadora de la iniciativa Nuevas cineastas, promovida por el Aula de Cine de la Universidad de Murcia (UMU).

-¿En qué consiste esta iniciativa?

-Su objetivo es ayudar y dar visibilidad a mujeres que tienen un interés en desarrollar proyectos cinematográficos y están empezando en esta industria. El primer premio del concurso consiste en convertir el guion en un cortometraje pasando por todas sus fases de producción.

-¿Por qué decidió participar?

-Porque la experiencia con mi primera dirección de un cortometraje fue muy satisfactoria y partir de ahí he desarrollado un interés por este lenguaje. Cuando me comunicaron que había ganado, me ilusioné muchísimo porque pienso que contando esta historia puedo visibilizar un problema que está presente en la vida de muchas personas, mayoritariamente mujeres.

-El proyecto seleccionado se llama 'Reconciliación'. ¿De qué trata?

-Es complicado concretar el tema de este cortometraje porque hay un giro muy inesperado al final y si dijera el tema exacto se perdería la intriga de la historia. No obstante, sí puedo señalar que es un reencuentro de la protagonista con una parte de su pasado que parecía olvidada por completo.

-¿El rodaje dónde se realiza?

-En un solo espacio. Es la casa particular de Jaume Blancanfort y Patricia Reus, dos arquitectos, profesores en la UPCT .

-¿Cuándo podremos ver el resultado final?

-A finales de septiembre o principios de octubre.

-¿Qué no puede faltar en sus proyectos?

-No puede faltarme nunca un buen equipo. Suelo tardar bastante en decidir el reparto de un trabajo porque busco cualidades más allá de la interpretación.

-¿Cómo valora el cine que actualmente se hace en España?

-Ha habido un avance, otorgando más visibilidad a un tipo de cine que no es puramente comercial. Creo que la calidad de las historias y la narrativa cinematográfica ha mejorado. No obstante, en Murcia hace falta recorrer más camino. Necesitamos apoyos, visibilidad y oportunidades de estrenos.

-¿Qué le falta al cine para que sea igualitario?

-Falta atención y búsqueda de equilibrio. No es tan difícil que las mujeres lleguemos a lugares que ocupan mayoritariamente los hombres, pero es necesario que se vea que hay una brecha y que necesitamos visibilidad. Hay que conducir el cine hacia historias reales de cuerpos reales. Las mujeres se quedan sin trabajo mucho antes que los hombres porque la imagen que se busca de ellas es menos duradera.

-¿Cómo se le puede dar más visibilidad a guionistas y directoras?

-Me parece muy necesario que se realicen cinefórums, jornadas, etc., con el fin de que se conozca el trabajo de las mujeres en el cine. También creo que existe un arma muy potente que reduce el machismo y nos empodera: normalizar que las mujeres somos capaces de afrontar puestos de dirección, coordinación... así como que las historias que tenemos que contar son igual de válidas que las que cuentan los hombres.