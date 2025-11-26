Condenan a realizar trabajos comunitarios a tres menores por daños en vehículos Los adolescentes reconocieron que golpearon y dieron patadas a los retrovisores de varios coches en La Manga

El Juzgado de Menores 1 de Murcia impone a tres menores la medida de veinte horas de prestaciones en beneficio de la comunidad como autores de un delito continuado de daños. El órgano judicial declara acreditado que los jóvenes actuaron «con un claro propósito de dañar el patrimonio ajeno», lanzando patadas a los retrovisores de varios vehículos estacionados en una calle de La Manga, en verano, de madrugada, ocasionando desperfectos.

Las partes se conformaron con los hechos y con la responsabilidad civil, cifrada en 1.622 euros, cuyo pago será asumido por los representantes legales de los menores tras aceptar el requerimiento del Juzgado. Tras imponer la medida, la sentencia precisa que deberán cumplirse en Murcia y Cartagena, «sin que se puedan realizar en La Unión por ausencia de recursos facilitados por el Ayuntamiento según se informa por la entidad pública».

Aunque introduce, una consideración expresa sobre la importancia del convenio suscrito con la Federación de Municipios a fin de garantizar la igualdad territorial en el cumplimiento de estas medidas.

El magistrado señala literalmente que, «en atención a lo expuesto, al existir un convenio con la Federación de Municipios, se solicita que por la entidad pública se remuevan todos los obstáculos posibles para que se implementen recursos en el Ayuntamiento, facilitando la integración, inserción y reeducación de los jóvenes del referido municipio».

El Juzgado recuerda que no debe haber menores de distinta condición en atención a su lugar de residencia, instando a reforzar la colaboración municipal cuando aún no existan recursos disponibles.

