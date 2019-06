Condenan a una empresa porque las alfombras que limpió estaban desteñidas La Audiencia ratifica una indemnización de 4.000 euros por los daños causados EFE Lunes, 17 junio 2019, 08:20

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de primera instancia que condenó a una empresa a pagar 4.000 euros, más intereses, porque las tres alfombras que limpió por encargo de una clienta quedaron desteñidas. La sentencia desestima así el recurso que presentó la demandada.

El tribunal señala que no supone una excusa que la limpieza fuese realizada por una empresa a la que se subcontrató, ya que el encargo se le hizo a la demandada. Los magistrados añaden que no puede defenderse que los daños estaban en las alfombras y que salieron a la luz con la limpieza a la que fueron sometidas.

Comenta asimismo la sentencia que la empresa no puede quedar exonerada de su responsabilidad por el hecho de que en sus dependencias hubiese un cartel que negaba cualquier indemnización superior a los 600 euros, o por ser la prenda antigua, «porque no se ha acreditado que estuviera a la vista». Para la Audiencia Provincial, tampoco puede ser tenido en consideración otro alegato de la demandada, que aseguró que la clienta no le entregó las condiciones de lavado de las alfombras. No es aceptaba esa consideración «dada la presumible experiencia de la empresa, y el conocimiento de la misma para evitar la decoloración que se registró», advierte la sala.