Condenado a trabajos a la comunidad por querer hacerle tragar la alianza a su esposa La víctima relató en el juzgado que no engulló la joya porque se estaba ahogando y aseguró que su expareja le dijo que si se iba con otro la mataría JORGE GARCÍA BADÍA Jueves, 22 noviembre 2018, 07:56

No terminaba de digerir que su matrimonio había acabado tras dieciocho años y trató de que la madre de su hijo se tragase su alianza. «Obrando con ánimo de dominación machista y de menoscabar su integridad corporal, la agarró con fuerza del cuello, la tumbó sobre la cama e intentó hacerle tragar su anillo de casado», expone la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicitaba para un ciudadano búlgaro penas de cárcel que sumaban dos años por supuestos delitos de amenazas y maltrato.

El matrimonio se separó en abril de 2017, pero la víctima ratificó en los juzgados de San Javier que su exmarido no lo aceptaba. «Me llamaba por teléfono y me decía que la única solución era que estuviésemos juntos; quería volver a casa porque la pagaba él y cuando discutíamos por este motivo me insultaba y me decía que si no volvíamos me tenía que matar o matarse él». El supuesto acoso que sufría esta mujer se extendía hasta su puesto de trabajo en un bar: «Se presentaba allí insultándome y llamó a mi jefe varias veces hablándole mal de mí, diciéndole que soy drogadicta y alcohólica». Al final, optó por renunciar a su empleo.

El peor episodio narrado por la mujer ocurrió presuntamente el 18 de abril, cuando este hombre la obligó al parecer a mantener relaciones sexuales, se sentó sobre ella y se quitó su anillo de casado para que ella lo engullera. «No llegué a tragármelo porque me ahogaba», detalló la víctima al juez. El hijo de ambos, un menor de edad, también corroboró en su declaración el presunto acoso al que sometía a su madre. «Mi padre suele sentarse en un bar que hay enfrente de casa para vigilarla», señaló el chico. También relató que su progenitor los llamaba dos o tres veces al día y le decía a su madre que si se iba «con otro, lo va a matar a él, la va a matar a ella y después se va a suicidar».

Durante el juicio, celebrado esta semana en Cartagena, Jorge Novella, el abogado defensor del acusado, logró un acuerdo que evitó que este búlgaro diese con sus huesos en la cárcel. La sentencia le condena a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada delito, 120 días en total, y establece una orden que le prohibe comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de su exmujer durante un periodo de cuatro años. El letrado subraya que «es un acuerdo satisfactorio porque mi cliente llegó a estar acusado de un delito sexual y se enfrentaba a una pena de cárcel».