Condenado a un año de cárcel un carnicero que amenazó a su esposa con un cuchillo Audiencia Provincial de Murcia. / NACHO GARCÍA / AGM El denunciado se enfrenta a un delito de amenazas y de malos tratos en el ámbito familiar, pues la sentencia también recoge un segundo altercado en el que lanzó un taburete a su cónyuge EFE Murcia Martes, 24 julio 2018, 12:19

Un carnicero que amenazó a su esposa con el cuchillo con el que cortaba la carne en el establecimiento que ambos tenían en una pedanía murciana deberá cumplir penas que suman un año de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y un delito de amenazas, según recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

La sentencia confirma así la dictada por un Juzgado de lo Penal de esta ciudad en noviembre pasado, que dictó también una orden de alejamiento por la que no podrá acercarse a menos de 500 metros de ella por tiempo de un año y medio.

El relato de hechos probados señalaba que, probablemente, a finales de junio de 2017, los cónyuges se encontraban en su establecimiento en horario comercial cuando iniciaron una discusión, «que zanjó el acusado esgrimiendo el cuchillo con el que estaba cortando la carne». «El acusado -añadía el relato- acercó el cuchillo al cuerpo de ella, al tiempo que le decía que la iba a rajar, apartándose rápidamente esta última y continuando aquel con su tarea».

La sentencia declaró igualmente probado que en noviembre del mismo año se produjo un segundo altercado, cuando la mujer decidió marcharse de casa con los hijos tras una discusión y se acercó por la tienda a recoger unos objetos. La reacción del denunciado fue, además de proferir insultos contra ella, lanzarle un taburete que impactó contra un brazo y que le produjo lesiones que tardaron en curar cuatro días, por las que la perjudicada no reclamó indemnización alguna.

En su recurso, que no prosperó, el apelante expuso, entre otras consideraciones, que su mujer actuaba con un móvil espurio, tendente a agilizar la tramitación del divorcio. Además, expuso que no era creíble lo afirmado por ella, ya que, en cuanto al segundo altercado recogido en la sentencia, resultaba extraño que no acudiera al médico hasta cinco días después.