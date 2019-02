Condenado por apoderarse de 60.000 euros de un cliente La Audiencia Provincial impone cuatro años de prisión a un promotor por estafar al comprador de una de sus viviendas EFE Sábado, 2 febrero 2019, 11:16

murcia. Un promotor inmobiliario de Murcia que se apoderó de los 60.000 euros entregados por un cliente para la compra de una vivienda ha sido condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 1.980 euros como autor de un delito de apropiación indebida.

La sentencia condena también al acusado, J. G., a devolver al cliente la citada suma, junto con los intereses moratorios, que se determinarán en ejecución de sentencia según los parámetros que se fijan en la misma. Afirma la Sala que el acusado, en nombre de la empresa M SL, promotora inmobiliaria con sede en Murcia, firmó en enero de 2010 un contrato de compraventa con el querellante por el que le vendía una vivienda, trastero y plaza de garaje en la cantidad de 183.170 euros. Añade que el querellado, lejos de cumplir su compromiso de emplear los 60.000 euros entregados a cuenta a reducir el importe de la hipoteca que pesaba sobre el piso, lo destinó, en beneficio propio o de la empresa, a satisfacer otros gastos o necesidades.

Apropiación indebida

El dinero debía destinarse a reducir el importe de la hipoteca, según el contrato de compraventa

Es precisamente ese desvío del dinero recibido, que fue entregado con un fin muy concreto, lo que determina que incurriera en un delito de apropiación indebida, comenta el tribunal. «El querellante -dice la Audiencia Provincial de Murcia- actuó en todo momento en la certeza de que los 60.000 euros que había entregado a cuenta de la adquisición de su futura vivienda tenían que ser destinados, en los términos comprometidos por el acusado, según el contrato, a reducir la hipoteca que pudiera pesar sobre la vivienda y anejos».

El tribunal subraya, asimismo, que los hechos protagonizados por el acusado supusieron «un manifiesto perjuicio económico para el querellado, no solo por la desaparición del dinero, sino, también, por el quebranto que le supuso durante más de siete años no disponer del mismo». Añade que también le produjo los «daños emocionales y económicos de no adquirir la vivienda y de tener que interponer una querella en defensa de sus legítimos intereses».

Finalmente, la Sala decreta la resolución del contrato privado de compraventa, además de la condena al acusado.