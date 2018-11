Condenado por acosar a su empleada y despedirla por negarse a tener sexo El procesado, al que se le imponen cinco meses y medio de cárcel, le dijo a la mujer que no sabía «el potencial sexual que tenía» EFE MURCIA Domingo, 25 noviembre 2018, 09:40

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Cartagena. Este condenó a un hombre a cinco meses y medio de prisión por un delito de acoso del que fue víctima una empleada que se negó a atender sus requerimientos sexuales y a la que despidió después de decirle que no sabía aprovechar «el potencial sexual» que tenía.

La sentencia desestima así el recurso que el condenado presentó contra la resolución judicial que lo condenó también a pagar a la perjudicada una indemnización de 3.000 euros por los daños morales sufridos.

El Juzgado de lo Penal, en la resolución que ahora se confirma, recogió como probado que tras un periodo de prueba como auxiliar administrativo en la empresa del acusado, se acordó la prórroga del contrato y, posteriormente, su modificación para que pasara a ser agente inmobiliario. Durante el tiempo que duró la relación laboral, el denunciado le hizo distintos requerimientos de tipo sexual, que aquella rechazó alegando que no quería tener relaciones de ese tipo con él.

Pese a esas negativas, el apelante insistió en sus pretensiones, hasta el punto de que en julio de 2012, con ocasión de la visita a una finca, «le volvió a tocar la pierna y le dijo de nuevo que quería estar con ella y que no sabía el potencial sexual que tenía». Además, le explicó que no sabía aprovecharlo, ya que, en caso contrario, «podía estar con alguien con más dinero y dejar de ser una mileurista». Igualmente le comentó que «ya era vieja y que no tenía ni novio». Poco después, le anunció que estaba despedida.