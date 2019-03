El concurso de prótesis del SMS termina en los tribunales tras tres años de tramitación Edificio del Servicio Murciano de Salud. / Edu Botella / AGM El nuevo modelo, que limita a cinco las empresas adjudicatarias por cada lote, ha desatado las tensiones JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 8 marzo 2019, 01:59

Casi tres años ha tardado el Servicio Murciano de Salud (SMS) en resolver el concurso de prótesis de rodilla y cadera -con casi 11 millones de euros en juego- que fue convocado para poner orden en las compras de este material tras las advertencias de la Intervención de la Comunidad. Tradicionalmente, cada área de salud realizaba sus propias adjudicaciones en función de las indicaciones de sus servicios de Traumatología, y en muchas ocasiones se echaba mano de contratos menores, algo considerado irregular por los interventores. Por eso, en 2013 se convocó un primer concurso de prótesis de Traumatología y, en febrero de 2016, una segunda licitación para los implantes de rodilla y cadera que no fue resuelto hasta el pasado mes de diciembre.

Las adjudicatarias Materiales e Implantes Ortopédicos SL 2.188.340 euros. Prótesis de cadera, prótesis de rodilla total, prótesis de rodilla antialérgica y prótesis interfalángicas. Smith & Nephew 2.184.340 euros. Prótesis de cadera, prótesis de rodilla y prótesis de rodilla antialérgica. Zimmer SA 2.184.340 euros. Prótesis de cadera, prótesis de rodilla y prótesis de rodilla antialérgica. Medacta España SLU 1.485.040 euros. Prótesis de rodilla y prótesis de rodilla antialérgica. Stryker Iberia SL 1.398.800 euros. Prótesis de rodilla. Exatech Ibérica SLU 699.300 euros. Prótesis de cadera MBA Incorporado SL 699.300 euros. Prótesis de cadera. B. Braun Surgical SA 86.240 euros. Prótesis de rodilla antialérgica. D. M. Q. Albacete SA 4.000 euros. Prótesis interfalángicas.

Pero el proceso todavía no ha terminado, porque una de las empresas que se han quedado fuera ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que ha obligado al Servicio Murciano de Salud a paralizar la contratación de uno de los lotes más importantes, el de las prótesis de rodilla. Que el concurso haya acabado en litigio no resulta una sorpresa después de las tensiones que lo han rodeado, como demuestra el hecho de que el comité encargado de la valoración técnica de las distintas ofertas no emitiese su dictamen hasta el pasado 4 de octubre. Este retraso ha motivado que de los cuatro traumatólogos integrantes de esta comisión, dos no hayan llegado a firmar el documento: uno por jubilación y el segundo por excedencia.

Otras claves Precio total de adjudicación 10,9 millones de euros. Contrato por dos años, prorrogable por otros dos. Empresas que han quedado fuera Biotecnia Sanitaria, Dismeval, Futurimplants, Johnson & Johnson, Lima Implantes, Medcomtech, Orbimed, Osteal Ibérica, Protectrauma, Walder Link España, Biomet Spain Orthopaedics SL.

El director gerente del SMS, Asensio López, se encontró con el proceso ya en marcha cuando tomó posesión. «Ha sido muy complejo», admite. La principal dificultad de los pliegos residía en la limitación del número de adjudicatarios a cinco por lote. Esto ha provocado que, de las 20 sociedades que presentaron ofertas, 11 hayan quedado finalmente fuera pese a que algunas de ellas suministraban prótesis a distintas áreas de salud desde hace años. El mar de fondo que esto ha generado, por las quejas de algunos profesionales acostumbrados a trabajar con implantes que ya no estarán disponibles, ha llevado al actual equipo del SMS a comprometerse a que, en el próximo concurso, el máximo de empresas se elevará de cinco a siete.

En algún momento se llegó a barajar incluso introducir ese cambio en los pliegos del actual concurso, que fueron sometidos a debate en la comisión asesora de Traumatología (un órgano consultivo que reúne a los especialistas de las diferentes áreas de salud). «Se tomó, finalmente, la decisión de no modificar los pliegos y fijar algunos criterios para la próxima licitación, como el aumento a siete empresas por lote, que las condiciones técnicas sean marcadas por los propios traumatólogos y que se establezcan como precios de referencia los que marca el Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria)», explica Asensio López.

Tres implantes desiertos

El concurso siguió, por tanto, adelante, y finalmente el director gerente firmó la adjudicación el 21 de diciembre. Nueve empresas se reparten las prótesis de rodilla y cadera, mientras han quedado desiertos tres lotes, los correspondientes a prótesis interfalángicas de carbón pirolítico, prótesis metacarpofalángicas de carbón pirolítico, y prótesis metacarpofalángicas metálicas. Solo una firma había presentado oferta para estos materiales, pero no cumplía con las prescripciones técnicas exigidas.

Tras la adjudicación, los contratos para la compra de prótesis de cadera durante los próximos dos años ya se han firmado con las empresas ganadoras, pero el proceso se ha paralizado en lo que respecta a los implantes de rodilla después de que una de las aspirantes que han quedado fuera de este lote, Exatech Ibérica, haya interpuesto un recurso.

De este lote se descolgó a mitad de proceso la firma Biomet Spain Orthopaedics SL porque estaba integrada con otra de las empresas concursantes, Zimmer Biomet Spain, que finalmente se ha quedado con una de las partes más sustanciales del contrato. Para algunas competidoras, el SMS debería haber expulsado a ambas sociedades del concurso.