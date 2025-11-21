La Comunidad ultima el Pacto contra la Violencia hacia las Mujeres El documento, que relevará al anterior acuerdo, expirado en 2022, incorpora 8 nuevas medidas de aportaciones de distintas instituciones; Política Social señala que la presentación del borrador definitivo llegará en el primer semestre de 2026

El borrador definitivo del segundo Pacto regional contra la Violencia hacia las Mujeres, un documenton en el que el Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia comenzó a trabajar en abril de 2024, se presentará en el primer semestre de 2026, «cuando se hayan trabajado los indicadores de evaluación de cada medida», según informó este viernes la Consejería Política Social, Familias e Igualdad. Se trata del paso previo para la aprobación defitiva de este acuerdo, que relevará al Primer Pacto contra la Violencia de Género, expirado desde 2022 y que todavía no tiene sucesor.

La consejera del ramo, Conchita Ruiz, presentó al Observatorio de la Igualdad los avances del documento, que incluye medidas transversales que implican a Gobierno regional, ayuntamientos, Administración de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, organizaciones sindicales y entidades sociales.

Este documento incluye nuevas actuciones en ámbitos como la violencia vicaria, la económica y la digital, e incluye la realización de campañas de sensibilización, así como formación específica para profesorado y profesionales que trabajen con menores de edad, y consolida otras actuaciones ya existentes como la red de Cavis, Caivax y PAES; recursos de acogida o el centro de emergencia, así como el servicio de atención psicológica a menores expuestos a violencia de género, Sapmex, y la ampliación de los puntos de encuentro familiares para controlar el cumplimiento del régimen de visitas, PEF Viogen.

También contempla una línea de estudios para profundizar en diferentes formas de violencia contra las mujeres y se realizarán análisis de diagnóstico para colectivos vulnerables que permitan identificar las dificultades a las que se enfrentan mujeres con discapacidad, aquellas que viven en el ámbito rural o en situación de prostitución, entre otras.

Ruiz señaló que «se impulsará la creación de una red de apoyo mutuo entre víctimas, una iniciativa que se desarrollará a nivel local y regional, y que permitirá crear lazos que pueden ser decisivos en su recuperación, podrán conectar entre ellas para intercambiar experiencias y recuperar la confianza». También se llevarán a cabo sesiones de formación a las familias, con el objetivo de que las herramientas adquiridas en las aulas se refuercen en el entorno familiar, abordando la igualdad, la corresponsabilidad o la participación en los cuidados.

Este Pacto se está elaborando con las aportaciones de nueve instituciones: Croem, consejerías de Salud y de Educación y Formación Profesional, organizaciones sindicales, Oblatas, ASSEX, UFAM y la Dirección General de la Juventud. Una contribución que, tras ser analizada por la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, se ha reflejado en el nuevo borrador y ha supuesto una ampliación del número de medidas. El eje de Coordinación, Trabajo en red y Transversalidad ha pasado de 10 a 13 medidas, el de Sensibilización y Prevención, de 39 a 42, y el de Asistencia integral y Protección a las víctimas, de 32 a 34.

Balance de atenciones

En lo que llevamos de año, dos mujeres han fallecido por violencia de género en la Región: una mujer de 61 años, el pasado mes de septiembre en Cartagena, y una joven de 19 años, en Librilla, el 28 de octubre. Además, ha habido un caso de violencia vicaria, con la menor de 5 años asesinada presuntamente por la expareja de su madre en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Desde enero de 2025, Política Social ha atendido a 6.437 mujeres víctimas de violencia de género en la red Cavi, 47 más que en el mismo periodo de 2024. De éstas, 2.470 son mujeres que acudieron por primera vez a este recurso, destacando una bajada en esta cifra, ya que se trata de 220 menos que el año anterior. Las otras 4.003 ya habían sido atendidas anteriormente y continúan en seguimiento.

Los centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género han realizado un total de 35.430 intervenciones, tanto de atención psicológica, como social y jurídica.

Disminuye la cifra de mujeres atendidas en el Centro de Emergencia, desde el pasado mes de enero 134 mujeres solicitaron, 14 menos que en 2024. Algunas acudieron con sus hijos e hijas, siendo atendidos un total de 67 menores.

Destaca, además, el notable incremento que ha experimentado el (Punto de Encuentro Familiar) VioGén, que ha pasado de 66 a 96 familias atendidas. En estos puntos, especializados en violencia de género, el número de menores que han acudido ha aumentado de 91 a 137.

Además, la cifra de mujeres que han ocupado plaza en la red de casas de acogida para víctimas de violencia de género es de 58, que han recibido ayuda junto con 43 menores. Datos similares a los registrados en 2024, con 58 mujeres y 24 niños y adolescentes.