La consejera de Agricultura, Sara Rubira, en la clausura de la Agrojornada de COAG en Cieza. CARM

La Comunidad trata de esquivar contrarreloj la sanción de la UE por incumplir la ley de nitratos

La Consejería de Agricultura sacará a información pública «próximamente» los programas de actuación en zonas vulnerables a los nitratos de la Región de Murcia y del Campo de Cartagena

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:43

Comenta

El sector agrario espera desde hace tiempo el desembarco oficial de los programas de actuación en zonas vulnerables a los nitratos de la Región de ... Murcia y del Campo de Cartagena, dos documentos normativos que plantean nuevas restricciones y mayor control sobre la fertilización y el abono en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Una quincena de territorios, que suman en total 255.000 hectáreas (el 25% de la Comunidad), estarán sujetos a unas limitaciones que plantean reducir a 170 kilogramos por hectárea y año el límite de abono orgánico, mantener una distancia mínima de tres metros entre cultivos y cauces (50 en caso de pozos y fuentes) o prohibir la construcción de almacenes en zonas inundables.

