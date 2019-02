La Comunidad 'rescata' desde 2017 a casi 70 empresarios ahogados por las deudas

Estar en el fichero de morosos no le borra la sonrisa

«Podré cometer otros errores, pero seguro que no voy a cometer los mismos que me han traído hasta aquí». Así de convencido se muestra Raúl Corona -que decide ocultar su rostro y su nombre real- ante la nueva oportunidad que se le brinda. La agencia de viajes de negocios que montó no generaba la rentabilidad suficiente, y al final Raúl se vio superado por una deuda de casi 70.000 euros con los bancos. Estuvo a punto de renegociar esa deuda con otra entidad financiera, pero aún figura en un fichero de morosos y, por ende, el banco le denegó el crédito. Cuenta esto Raúl con una gran sonrisa en la cara. Porque, después de una época «muy difícil, sobreviviendo», ahora tiene la mente «limpia y tranquila, con el bolsillo más relajado», para poder empezar desde cero. Su idea, cuando estaba en el hoyo, siempre fue tener «una segunda oportunidad» para seguir emprendiendo. Ahora podrá insistir con su agencia de viajes de negocios, «pero mucho más desahogado».