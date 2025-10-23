La Comunidad renueva tras más de 20 años la ley regional del Voluntariado

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de ley del Voluntariado de la Región. Lo hará a propuesta de la Consejería de Política Social, ... Familias e Igualdad, «con el objetivo de establecer un marco esencial para reconocer y profesionalizar la labor de los más de 16.000 voluntarios que prestan actualmente su servicio en la Comunidad».

La nueva ley actualizará la norma actual, que data de 2004 y dio por primera vez cobertura legal a estas personas o entidades que, de forman libre, voluntaria y altruista, realizan actividades dirigidas a la satisfacción de áreas de interés general. El departamento de Conchita Ruiz entiende que, en estas dos últimas décadas, «la sociedad murciana se ha transformado, afrontando nuevos retos y cambios sociales, y sumando nuevas necesidades a las que dar respuesta con este anteproyecto de ley».

Así, entre las novedades que recogerá la normativa, destaca la regulación de las nuevas clases de voluntariado, como son el corporativo, el digital y el europeo, así como los distintos modos de ejercerlo, presencial y virtual.

Especial énfasis se pondrá en el voluntariado digital, que se define como «una modalidad de participación solidaria que se realiza total o parcialmente a través de medios tecnológicos y plataformas digitales, utilizando las nuevas tecnologías como herramienta principal para desarrollar acciones de interés general, sin necesidad de presencia física».

Según el artículo 5 del Borrador del anteproyecto de ley, el voluntariado digital «tiene como finalidad acercar la tecnología a toda la población, reducir la brecha digital y fomentar la inclusión social y tecnológica».

En este sentido, se dirige especialmente a colectivos en riesgo de exclusión digital -personas mayores, con discapacidad, jóvenes sin acceso a recursos tecnológicos o en zonas rurales- para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía en un entorno cada vez más digitalizado. En ese sentido, la pandemia marcó un punto de inflexión, «tras convertirse la participación en línea en un medio esencial para mantener la acción solidaria».