La Comunidad reivindica en Europa el desbloqueo del Corredor Mediterráneo en la Región Reunión del Foro Europeo del Corredor del Mediterráneo. / CARM Reclama que Bruselas elimine el «cuello de botella» que existe en Montpellier-Perpignan y que apoye el impulso de El Gorguel como «proyecto estratégico» que creará 3.000 empleos LA VERDAD Murcia Jueves, 22 noviembre 2018, 13:58

La Comunidad reivindica ante las autoridades europeas la necesidad de desbloquear de inmediato el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia. Solicita que Bruselas acelere la implementación completa e integral del Corredor Mediterráneo que une la Región de Murcia con Almería hasta Algeciras y la «urgente» eliminación del «cuello de botella» en Montpellier-Perpignan.

El Gobierno regional traslada estas reivindicaciones para que actúen contra el parón producido en la ejecución de las obras por el cambio de Gobierno en España, porque el desarrollo integral del Corredor Mediterráneo es lo que «da sentido» a esta gran infraestructura. Además, solicita el cumplimiento inmediato del calendario previsto para desarrollar las actuaciones en los distintos tramos.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, defendió este jueves la postura del Ejecutivo regional durante un encuentro con la coordinadora del Corredor Mediterráneo, Iveta Radičová, y en la reunión del Foro Europeo Corredor Mediterráneo argumentando que la «demora de las obras y la toma de decisiones» supondrá una pérdida de competitividad en el transporte y dilapidar el esfuerzo inversor realizado.

«Con el cambio de gobierno, estos proyectos han sufrido un deslizamiento en los plazos que nos preocupa enormemente que se demoren en el tiempo», explicó el consejero, quien destacó que «es necesario que no se pierda el claro impulso que se dio al Corredor en la anterior etapa, por interés de la Región de Murcia, pero también de España y de toda Europa».

Patricio Valverde recordó que, cuando se produjo el cambio de gobierno, la Región de Murcia estaba plenamente inmersa en el proceso de licitación e inicio de obras de su tramo de corredor ferroviario, en especial la conexión de Murcia con Almería y la incorporación efectiva del puerto de Cartagena –que es un puerto del Corredor- a la red TEN-T.

Valverde también advirtió una «seria preocupación» del Gobierno regional en los retrasos en otros lugares del Corredor como el paso transfronterizo entre España y Francia. «¿De qué nos sirve hacer inversiones millonarias si no existe continuidad en la línea?», se preguntó el consejero, quien solicitó «la urgente implicación de los estados Miembros, porque, si no se resuelve ya, no habrá servido de nada el esfuerzo financiero realizado por las administraciones».

Recabar apoyos europeos

Patricio Valverde reivindicó el papel del Puerto de Cartagena en el Corredor Mediterráneo, que «es un punto ideal de interconexión con las grandes autopistas del mar, y una herramienta para abrir el acceso al continente del futuro: África». Reclamó la necesidad de aunar esfuerzos para dotar a la Unión Europea de una intermodalidad marítimo-terrestre.

Asimismo, defendió en Bruselas el impulso de la dársena de contenedores de El Gorguel como proyecto estratégico y de interés de primer orden para España. Considera que es una «pieza clave» en el Corredor Mediterráneo que satisfaría una demanda real constatada de importación y exportación de más de 600.000 contenedores al año.

«Hemos pedido apoyo a la coordinadora del Corredor Mediterráneo para la tramitación de El Gorguel en Europa», explicó el consejero, que argumentó la «situación estratégica» de la Región de Murcia y de España en el mar Mediterráneo, «que es clave en las rutas de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa, África, América y Asia».

Se trata de un puerto cuya longitud de sus muelles alcanzaría los 3.100 metros y 190 hectáreas de superficie de explanadas. La inversión total sería de 1.300 millones de euros, de los que 700 corresponden a la Autoridad Portuaria de Cartagena y 600 a un inversor privado. El consejero también destacó la «importancia estratégica» de las Zonas de Actividades Logísticas de Murcia y Cartagena como puntos de carga de las mercancías en el Corredor.