La Comunidad recupera los niveles de gasto social previos a la crisis Centro de salud de San Andrés, Murcia, en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns / AGM Las partidas para estas políticas crecen un 0,98% con respecto al año 2009, aunque la inversión per cápita sigue siendo inferior JAVIER PÉREZ PARRA Martes, 10 septiembre 2019, 02:24

La Comunidad ha recuperado, al menos parcialmente, los niveles de gasto social previos al periodo de recortes, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicado ayer. En concreto, el año pasado se destinaron a sanidad, educación y servicios sociales 3.583 millones de euros, lo que representa un ligero aumento del 0,98% con respecto a la inversión registrada en 2009, justo antes de las primeras medidas de ajuste. Sin embargo, el gasto per cápita sigue siendo inferior: en 2018 se desembolsaron 2.423 euros por habitante para mantener el estado del bienestar en la Región, un 1,5% menos que en 2009.

La comparativa no es del todo exacta, porque el informe contrapone los datos de la liquidación de 2009 (gasto real) con el presupuesto de 2018, dado que todavía no está disponible el balance final del ejercicio. En este sentido, lo previsible es que el aumento del gasto entre 2009 y 2018 sea mayor al recogido en el informe, sobre todo en el capítulo de sanidad. Esto puede influir también en el gasto per cápita.

Con estas salvedades, el estudio refleja una recuperación de la inversión social en la Región todavía discreta si se compara con Baleares, donde crece un 15,5%, Valencia (6,1%) o Navarra (5,9%). En concreto, la inversión aumenta en nueve comunidades, y Murcia ocupa la sexta posición en ese 'ranking'. Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia mantienen niveles de gasto social todavía muy alejados de los años previos a la crisis. Tampoco Madrid, Castilla y León y Andalucía han pasado aún página a la época de ajustes.

En el caso de Murcia, el informe refleja una clara recuperación en sanidad, con un aumento del 3%, y sobre todo en servicios sociales, con un incremento del 7,7% fruto tanto del desbloqueo del sistema de la Dependencia como de la aprobación de la renta básica tras años de retraso en la aplicación de la ley. Sin embargo, en educación los niveles de inversión siguen todavía un 3,2% por debajo de los años previos a la recesión económica, según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.