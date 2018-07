La Comunidad reconoce que 138 centros educativos tienen amianto en su estructura

Al menos 138 centros educativos de la Región de Murcia presentan entre sus elementos de construcción, principalmente en las cubiertas, materiales que contienen amianto, un mineral cuya inhalación puede acarrear consecuencias negativas para la salud. Así lo reconoce la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en una respuesta escrita a una solicitud de información de la diputada del PSOE en la Asamblea Ascensión Ludeña.

Este dato supone que algo más de un 20% de los centros de enseñanza públicos murcianos contienen esta sustancia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona con enfermedades como el cáncer de pulmón, de pleura, de laringe y de ovario, así como con otras patologías como la asbestosis (fibrosis de los pulmones).

La respuesta escrita de la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, a la solicitud de información que le hace el Grupo Parlamentario Socialista, señala que el amianto está presente en un centenar de colegios públicos, así como en 29 institutos de educación Secundaria, dos escuelas de educación Infantil, cinco centros rurales agrupados y dos extensiones de la Escuela de Idiomas de 34 de los 45 municipios. Cartagena, con 34, es el que más centros tiene, seguido de Murcia, con 32.

Educación, que tiene hasta 2028 para acabar con el fibrocemento, dice que no hay peligro para las personas

La documentación que ofrece la Consejería de Educación especifica también el año en el que fueron construidos los 138 centros educativos que contienen amianto en su estructura, ya que la antigüedad es un factor que incrementa los riesgos que puede tener en la salud de las personas la exposición al fibrocemento, que tiene una vida útil de 40 años. Así, en la relación de colegios e institutos que la Comunidad ha aportado al Parlamento se detalla que 81 colegios e institutos que presentan amianto entre sus materiales de construcción fueron edificados en fechas anteriores a 1978. Algunos, concretamente tres, están en pie desde el año 1950.

No obstante, la Comunidad aclara que no hay peligro para la salud de los ciudadanos mientras el material que contenga el amianto no haya sufrido algún tipo de manipulación. De hecho, desde la Consejería de Educación informan de que se han realizado mediciones de partículas tóxicas en diversos centros educativos que lo han solicitado, siendo los resultados negativos en el 100% de los casos analizados.

La erradicación de este componente nocivo de los inmuebles, principalmente de edificios públicos como los colegios, es un objetivo clave de la Unión Europea desde que en febrero de 2015 el Comité Económico y Social Europeo emitiera un dictamen que fijaba en 2028 la fecha límite para eliminar el amianto, que ya fue prohibido en 2002 para las nuevas construcciones.

Comisión parlamentaria

La Asamblea Regional aprobó a finales de octubre de 2015 una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba al Consejo de Gobierno a elaborar un registro de centros educativos con amianto en sus elementos constructivos y a realizar también un plan de retirada progresiva del amianto, comenzando por aquellos colegios e institutos murcianos en los que la situación del mismo no sea estable.

Asimismo, los cuatro grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) tienen registrada una moción en la que proponen constituir una comisión especial de seguimiento para conocer los casos de patologías y muertes que se hayan producido en la Región por la exposición laboral al amianto, así como el proceso de erradicación de los colegios. A esta comisión se pretende llamar a representantes de las Consejerías de Salud y de Educación, Juventud y Deportes, además del jefe de Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y a representantes de la Asociación de Perjudicados y Afectados de Enfermedades Producidas por el Amianto (APENA). Esta moción no se ha debatido todavía.

«Cuestión de salud pública»

Precisamente, el presidente de esta última asociación, Ricardo Torregrosa, apremió a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a acelerar el proceso de sustitución del amianto de los centros educativos de la Región, señalando que otras regiones como Andalucía y Comunidad Valenciana cuentan con un ambicioso plan para eliminarlo a finales de 2022. «Estamos ante un problema de salud pública y tiene que abordarse como tal», afirma Ricardo Torregrosa, quien añade que «los primeros edificios públicos de los que debe desaparecer el fibrocemento son los colegios e institutos que cuentan con más de 60 años de antigüedad».