La Comunidad recibe en dos años 58 denuncias internas e investiga veinte

Un total de 58 denuncias ha recibido el Buzón del Informante de la Comunidad en los dos años que lleva funcionando, en cumplimiento de la ... ley estatal 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se trata de un canal interno en el que los funcionarios pueden informar de conductas penales y administrativas graves o muy graves, así como infracciones del Derecho de la Unión Europea, en el seno de la Administración regional.

No obstante, ninguna de estas denuncias ha tenido consecuencias penales o administrativas. De las 58 comunicaciones, solo 20 han motivado la apertura de expedientes informativos, rechazándose 38 de ellas al considerarse que, o bien su contenido no correspondía con el ámbito de actuación del Buzón del Informante, o no tenían indicios suficientes como para abrir una investigación a fondo.

De las veintena de diligencias tramitadas, solo una permanece todavía abierta. De las 19 concluidas, ninguna de ellas ha acabado en propuesta de sanción para los afectados, sino que se han solventado con recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Administración, «puesto que no se ha observado infracción disciplinaria en ninguno de ellos», señalan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Del mismo modo, tampoco se han detectado en los expedientes indicios de delitos punibles, por lo que no se ha llevado a cabo la remisión correspondiente a la Administración de Justicia.

La mayoría de las comunicaciones tienen que ver con las condiciones de trabajo y la seguridad y salud laboral

Por otro lado, los empleados públicos de la Comunidad están haciendo cada vez más uso de este canal interno para comunicar posibles infracciones penales o administrativas. Así lo demuestra el desglose de actividad por años. Durante los seis meses que estuvo en funcionamiento en el año 2023 (se inició el 13 de junio), solo se recibieron cuatro denuncias, admitiéndose dos de ellas. En 2024 (primer y único ejercicio completo) se recibieron 26 comunicaciones, cifra que se rebasará en 2025, pues en el tiempo transcurrido de este año ya son 28 las denuncias recibidas a través del Buzón del Informante. En 2024, se admitieron 14 de las 26 demandas. En 2025, solo 4 de las 28 comunicaciones motivaron la apertura de expedientes informativos.

Informe a la UE

Respecto a la temática de las denuncias que se reciben, la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, que dirige Patricia Martínez Copete, señala en un informe remitido a la Comisión Europea que la mayor parte de ellas (22 de las 26 recibidas por el Buzón en 2024) están relacionadas con la protección de la salud y la seguridad de los empleados públicos, así como de las condiciones de trabajo de estos funcionarios. También ha habido, aunque pocas, incidencias en el ámbito de la seguridad en el transporte, así como infracciones del medio ambiente.

El Buzón del Informante está dirigido a empleados públicos, pero el resto de la ciudadanía tiene asimismo sus propios canales de comunicación con el Gobierno regional. Según el reciente informe que la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios presentó al Consejo de Gobierno, en el pasado año 2024 se tramitaron 6.545 expedientes de quejas, sugerencias, peticiones de información diferida y felicitaciones, el mayor volumen de los últimos seis años. De estas, se han atendido el 100% de las solicitudes, con solo un 5% fuera de plazo, dato que reafirma la eficacia del procedimiento administrativo.

Pero no todo son denuncias y quejas. La Comunidad Autónoma destaca que se recibieron 109 felicitaciones, la inmensa mayoría dirigidas al personal que presta servicio en las oficinas de atención al ciudadano.