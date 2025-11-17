La Comunidad rechaza la nueva acreditación de víctima de violencia sexual: «Es una chapuza»

El Ministerio de Igualdad aprobó este lunes con las comunidades y las ciudades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el procedimiento ... de acreditación de las víctimas de violencia sexual, aunque lo hizo con el voto en contra de la Región de Murcia.

Este procedimiento, contemplado en la Ley del 'solo sí es sí', brinda acceso a los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal para las víctimas a aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, hayan o no presentado denuncia. Del mismo modo, permite solicitar esta condición a las denunciantes que cuenten con una sentencia absolutoria o no hayan podido probar la existencia de violencia, se les haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares, o cuyo procedimiento haya sido archivado o sobreseído.

El diseño del procedimiento propuesto por el Ministerio fue tildado de «chapuza por parte del la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región, Conchita Ruiz, que destacó que, «en vez de crear procedimientos sin garantías jurídicas, lo que tiene que hacer el Ministerio es poner sobre la mesa soluciones reales que recuperen la confianza de las víctimas».

La consejera subrayó que, para llevar a cabo la acreditación, «el Ministerio de Justicia debe proporcionar a las comunidades autónomas el acceso a toda la información relativa a los procedimientos judiciales que afectan a las víctimas, así como que se garantice la interoperabilidad entre los sistemas de información de Igualdad y Justicia».

Protocolo regional

Además, solicitó que se realice para estas víctimas el mismo procedimiento que para las víctimas de violencia de género. La consejera señaló que para la Comunidad es «fundamental regular la acreditación, pero con las garantías legales y económicas suficientes». Por ello, afirmó que la Región diseñará su propio protocolo y procedimiento para acreditar la condición de víctima de violencia sexual. «Lo que haremos será estudiar el diseño de un procedimiento regional que nos permita acreditar la condición de víctima de violencia sexual, lo más ágil posible y con todas las garantías jurídicas. No seremos cómplices de otra chapuza más del Ministerio de Igualdad, aseguró.

Ruiz aprovechó el encuentro para exigir también respuestas a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los continuos fallos en las pulseras antimaltrato. «Debe dar explicaciones por las incidencias continuadas, las soluciones no llegan y el Ministerio sigue fallando a las mujeres». Y añadió que «ahora proponen un procedimiento para acreditar a las víctimas de violencia sexual con numerosas carencias». Ruiz criticó, además, que «el Ministerio, aunque hace tres años aprobó esas ayudas económicas, no ha puesto en marcha los mecanismos para ejecutarlas».