La Comunidad rechaza que la Aneca decida la creación de universidades

El nuevo decreto de creación de universidades que pretende poner coto a la apertura de nuevas instituciones privadas invade, a juicio del consejero de Universidades, Juan María Vázquez, «las competencias que son propias de las comunidades para otorgárselas al Gobierno central. Por ejemplo, que las universidades cuya enseñanza virtual represente un 80% serán consideradas de ámbito nacional y su creación aprobada por las Cortes Generales, cuando hasta ahora lo hacía la Asamblea de la Comunidad en la que se ubica». Para el consejero, ese porcentaje es aleatorio: «¿Qué ocurre entonces cuando hablamos del 75%?», se pregunta.

Al consejero tampoco le convence que los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) sobre la creación de nuevas universidades pasen a ser vinculantes en comunidades que, como Murcia, no tienen agencia propia. Hasta ahora, la Aneca emitía informes preceptivos y no vinculantes. Con el nuevo decreto se pretende que aquellas comunidades que no cuenten con una agencia con similares funciones dentro de su ámbito competencial, como es el caso de la Región, la decisión recaiga totalmente en la Aneca, ya que en estos casos sus informes sí serán vinculantes.

Por la vía de urgencia

El decreto que el Gobierno central quiere aprobar por la vía de urgencia señala además que «para garantizar supuestamente unos parámetros de calidad en la enseñanza se exige un mínimo de más de 4.500 alumnos matriculados en las diferentes titulaciones oficiales de la universidad en cuestión, transcurridos los cinco primeros años. Si no se cumple ¿Qué pasará con los alumnos que están en la universidad, dónde se matriculan? ¿Qué estudiante se arriesgaría a iniciar una carrera en una universidad sin la garantía de saber que la podrá terminar en la misma?», se pregunta la Consejería de Universidades.

Para el consejero, la aprobación del nuevo decreto no tendrá efectos inmediatos en la Región, ya que la privada UCAM rebasó esa cifra de alumnos hace años y no hay proyectos en marcha para instaurar nuevas universidades. «Tenemos un sistema universitario sólido y consolidado, y en ese sentido no me preocupa. Pero sí es cierto que genera inseguridad a toda la comunidad universitaria», denunció Vázquez.

La Comunidad ya expuso esos mismos argumentos el pasado jueves durante la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que la ministra Diana Morant, abordó, junto a los representantes de las comunidades autónomas el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades abogó tras el encuentro por «poner freno» a la expansión de instituciones privadas «de garaje y mala calidad» que ven «en un título universitario un negocio».

