Una persona dependiente, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

La Comunidad da prioridad a la atención de personas mayores y con discapacidad

Implanta un sistema para dar preferencia a esos colectivos y forma a 150 empleados públicos en atención inclusiva

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:17

La Comunidad ha implantado un sistema denominado 'Citas centradas en las personas', destinado a ofrecer atención preferente y mayor tiempo a personas mayores y a personas con discapacidad, para evitar así esperas innecesarias.

Este nuevo modelo, puesto en marcha a través de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, supone en concreto que estos colectivos pueden acceder de manera preferente a las oficinas de atención a la ciudadanía entre las 09.30 horas y las 13.30 horas, además de disponer de más tiempo de atención asignado a cada cita, establecido en treinta minutos.

Este servicio completa y amplía el servicio de cita dirigido a personas mayores de 60 años que había hasta ahora en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de la Administración regional, en el que se ha atendido ya a cerca de 1.500 personas mayores.

Esta medida forma parte del Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027 'Implica2', una iniciativa que incluye diversas medidas y acciones específicas para acercar la Administración regional a los ciudadanos, mejorando la calidad en la atención y tratando de asegurar la plena accesibilidad a sus servicios.

Para desarrollar algunas de estas actuaciones, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital firmó un convenio de colaboración con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi) para elaborar y poner en práctica un protocolo de atención inclusiva en las oficinas de atención a la ciudadanía de la Comunidad. Dentro de dicho protocolo, durante el mes de junio se llevaron a cabo varios cursos sobre atención inclusiva a personas con discapacidad, en los que ya se han formado más de 150 empleados públicos.

En los cursos, impartidos por expertos y técnicos de Cermi, en los que también participaron personas con diferentes tipos de discapacidad (física, cognitiva, visual o auditiva) se analizaron aspectos relacionados con la discapacidad y la accesibilidad universal, sus diferentes tipologías y barreras.

